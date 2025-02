Actriz colombiana contó que la productora redujo su papel en la película “Bogotá”

Juana del Río trabajó en el filme surcoreano durante la pandemia. Foto: Instagram

“Ya no estoy en la película ‘Bogotá, tierra de últimas oportunidades’”, de esta manera abrió un comunicado la actriz colombiana Juana del Río a través de su cuenta de Instagram. En esta publicación, afirmó que su personaje en el filme había quedado reducido a “un guiño”, al igual que los roles de dos de sus compañeras.

Del Río, que, de acuerdo con su perfil en la página Actor and Manager by Marcela Marulanda, había coprotagonizado el filme, afirmó que “el crédito que debía aparecer en cuarto lugar, terminó escondido bajo un nombre que no es más que el de mi cédula”.

La razón por la que su personaje quedó con una exposición reducida en la película surcoreana se debe a la modificación del guion del filme, que cambió de una “progresión de un migrante coreano a Colombia” a ser una “película de acción masculina”, escribió del Río.

La actriz resaltó su trabajo en el filme, para el cual se tuvo que trasladar a Corea del Sur por varios meses durante la pandemia. También escribió que intentó hacer la representación “más digna de mi ciudad y de mi país”, además de agradecerle a la producción por ser “una experiencia inigualable que marcó mi vida”.

“Bogotá, tierra de últimas oportunidades”, es una película dirigida por el surcoreano Seong-je Kim y co-escrita por Hwang Seong-gu. Narra la historia de un joven que se muda a Bogotá en los años 90, y por necesidad, vive del día a día en el mercado de San Andresito, para luego verse envuelto en redes de contrabando.

El filme, que es la primera obra surcoreana que se benefició de la Ley 1556 para el fomento del cine en Colombia, se estrenó a través de Netflix el pasado 4 de febrero.