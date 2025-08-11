“Adiós al amigo” llegó a las salas de cine de Colombia: en dónde verla

La historia de dos hombres que recorren el cañón del Chicamocha tras la guerra civil de 1902 tendrá funciones durante agosto en distintas ciudades del país. Foto: Cortesía - Festival de Cine de Tokio

Con una historia ambientada en el contexto del conflicto civil colombiano de 1902, llegó a las salas del país la película nacional que cuenta las heridas invisibles de la guerra. Estrenada el pasado 7 de agosto, este audiovisual narra el reencuentro de dos hombres que, marcados por la pérdida, emprenden un viaje por el cañón del Chicamocha en busca de respuestas, redención y vínculos familiares rotos por la violencia.

El filme, producido con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) y la Alcaldía Municipal de Güepsa, ya ha obtenido reconocimiento dentro y fuera del país. Ganadora del Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI 2025) y del Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Tokio (2024), también fue parte de la competencia Free Spirit del Festival de Cine de Varsovia.

Actualmente, el largometraje puede verse en varias ciudades del país. En Bogotá, tiene funciones en Cine Colombia Av. Chile y Embajador, además de una programación especial en la Cinemateca Distrital. Allí, se proyectará el 12 de agosto a las 5:30 p.m., el 13 a las 7:30 p.m. y continuará con presentaciones hasta el 30 de agosto en distintas franjas horarias y salas.

En Medellín, el Museo de Arte de Medellín también ofrece funciones: el jueves 7 de agosto a las 2:00 p.m. y el sábado 9 a las 6:50 p.m., sumándose así a los espacios culturales que apuestan por el cine colombiano de autor.

