Festivales, exposiciones de arte y más planes culturales para este fin de semana en Bogotá

Club de lectura Mujeres escritoras del siglo XX

Fecha y hora: sábado 28 de febrero, a las 11:30 a. m.

Lugar: Librería Woolf (Calle 39B #21-54, piso 2).

Entrada: libre.

Detalles del evento:

En este espacio se propondrá un diálogo en torno a“La última niebla”, novela de la escritora chilena María Luisa Bombal. Este club de lectura lo organiza el Semillero de Investigación en Literatura Latinoamericana de la Universidad Javeriana, el último sábado de cada mes.

Recital de Juan Camilo Palacino

Fecha y hora: domingo 1 de marzo, a las 12:00 m.

Lugar: Librería Tornamesa Zona G (Calle 70 #5-23).

Entrada: COP 44.000

Detalles del evento:

El guitarrista colombiano, que actualmente se encuentra en la Academia de las Artes de Berna, interpretará composiciones variadas, que van desde lo clásico hasta lo folclórico.

Feria Revuelta Gráfica

Fecha y hora: sábado 28 de febrero, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. y domingo 1 de marzo, de 12 m. a 2:00 p. m.

Lugar: Fondo de Cultura Económica, Librería y Plazoleta México (Calle 11 #5-60).

Entrada: libre, algunas actividades tienen cupos limitados.

Detalles del evento:

En la segunda edición de este festival destinado a la ilustración y a las artes plásticas, los asistentes podrán disfrutar de talleres, visitas guiadas, presentaciones de libros y espacios de baile para todas las edades.

Festival Internacional de Tango

Fecha y hora: sábado 28 de febrero, a las 7:30 p. m.

Lugar: Teatro Colsubsidio (Av. El Dorado #25-40).

Entrada: boletas desde COP 50.000 a COP 120.000, más servicio.

Detalles del evento: Hernán “Cucuza” Castiello, cantor argentino, se presenta junto al trío Angeleri, Zárate y Parra, en medio de la celebración por los 15 años del Quinteto Giovanni Parra, agrupación de tango colombiana.

Exposición “Anatomía de un cuerpo colectivo”

Fecha y hora: sábado 28 de febrero, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

Lugar: Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal (Av Ciudad de Cali #6c-09).

Entrada: libre.

Detalles del evento: Esta muestra explora el cuerpo desde conceptos como el territorio y la memoria, a través de cinco categorías: fuego, agua, aire, tierra y éter. Las obras aquí expuestas son el resultado de los laboratorios de creación artística de BibloRed.

INTER ALIA (Cineco Alternativo)

Fecha y hora: sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, consultar horarios en www.cinecolombia.com

Lugar: Salas de Cine Colombia.

Entrada: boleta general a COP 42.000

Detalles del evento: En esta obra, la nominada al Oscar, Rosamund Pike, interpreta a Jessica Parks, una jueza del tribunal de la Corona, que también es una amorosa madre y esposa. No obstante, un suceso pone en peligro todo lo que había construido hasta el momento.

Club de lectura “Literatura rusa”

Fecha y hora: sábado 28 de febrero, a las 11:00 a. m.

Lugar: La Dacha Librería (Cra. 4a #66-19).

Entrada: con inscripción previa, comprando el libro en La Dacha.

Detalles del evento: Esta será la segunda sesión de lectura colectiva sobre “Apuntes del subsuelo”, libro de Fiódor M. Dostoyevski, uno de los autores referentes de la literatura rusa del siglo XIX. Los cupos para esta actividad son limitados.

Película “Soñé su nombre”

Fecha y hora: sábado 28 de febrero, a las 8:00 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá Centro (Carrera 3 No. 19 - 10).

Entrada: COP 7.000

Detalles del evento: Este filme narra la historia de las hermanas Ángela y Juliana. A partir del sueño de una de ellas, ambas deciden emprender una búsqueda tras las huellas de su padre, un agricultor afrodescediente, víctima de desaparición forzada.