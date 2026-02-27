Premio Aena de Narrativa, el nuevo galardón literario que dará un millón de euros al ganador

El jurado de la primera edición será presidido por Rosa Montero, autora de libros como “La ridícula idea de no volver a verte” y ganadora del Premio Nacional de Letras Españolas en 2017. Foto: EFE - Isaac Fontana

Aena, compañía pública encargada de la gestión de los aeropuertos en España, anunció la creación de un nuevo galardón literario llamado “Premio Aena de Narrativa”, que reconocerá al mejor libro publicado en español.

El ganador de este premio será acreedor a un millón de euros, equivalente a más de COP 4.000 millones, mientras que los finalistas recibirán 30.000 euros cada uno. Este nuevo galardón iguala en dotación económica al Premio Planeta, fundado en 1952 y entregado anualmente en octubre.

De acuerdo con su página oficial, el Premio Aena de Narrativa surgió como una apuesta “para impulsar la creación literaria, fomentar la lectura y fortalecer el vínculo entre la literatura y la sociedad”.

El jurado de la primera edición será presidido por Rosa Montero, autora de libros como “La ridícula idea de no volver a verte” y ganadora del Premio Nacional de Letras Españolas en 2017. “Este Premio es precioso porque ayuda a potenciar nuestro idioma, lo que Carlos Fuentes llamaba ‘El territorio de la Mancha’, porque la potencia del español es una riqueza”, declaró la escritora española.

Junto a Montero, también estarán otras voces destacadas de la literatura hispanoamericana, como los autores españoles, Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca y José Carlos Llop, así como los escritores argentinos, Jorge Fernández Díaz y Leila Guerriero, y el mexicano, Élmer Mendoza.

Para este galardón se tendrán en cuenta las obras del género narrativo publicadas en lengua española y en lenguas cooficiales (previamente traducidas al español), como el catalán o el gallego, del año inmediatamente anterior. Estos escritos deberán destacar por su “calidad literaria, originalidad y aporte cultural”.

En la primera fase del proceso, un grupo de periodistas culturales y literarios seleccionarán cinco obras. Posteriormente, cada miembro del jurado podrá proponer una obra adicional a las preseleccionadas. De ese listado, se escogerán a los cinco finalistas y se anunciará al ganador el 8 de abril, durante una ceremonia en Barcelona.

Las obras de los cinco finalistas serán compradas por Aena y se distribuirán miles de ejemplares entre sus trabajadores, así como a las administraciones de los territorios en los que operan, para su uso en bibliotecas, centros educativos y culturales, entre otros.

Además, para este premio, Aena estableció alianzas con las organizaciones de dos Premios Nobeles de Literatura latinoamericanos: la Fundación Gabo (Gabriel García Márquez) y la Cátedra Vargas Llosa. Esto con el propósito de aumentar el alcance del premio y sus objetivos en todo el territorio de Hispanoamérica.

“El Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana pretende reforzar el hábito de la lectura y la escritura, estimular la publicación de libros y promover la educación, porque Aena está convencida de que la lectura es buena y aconsejable y, en última instancia, refuerza la igualdad de oportunidades”, concluyó Maurici Lucena, director de Aena, durante la presentación del premio.