⁠La nueva adaptación televisiva de Jane Eyre ya tiene protagonista: conozca los detalles

Aimee Lou Wood es reconocida por sus papeles en "Sex Education" y "The White Lotus".

La actriz británica Aimee Lou Wood será la encargada de darle vida al personaje de Jane Eyre, en las más reciente adaptación del clásico de Charlotte Brontë para televisión. Wood adquirió reconocimiento gracias a la serie “Sex Education”, con la que ganó un BAFTA en 2021, Posteriormente, la actriz consolidó su carrera con la interpretación que realizó en “The White Lotus”, llegando a ser nominada en los Globos de Oro y los Emmy.

Esta nueva versión de “Jane Eyre” fue escrita por Miriam Battye, conocida por su trabajo como guionista en “Succession”. Además, la serie está siendo producida por empresa cinematográfica birtánica Working Title, quien también ha estado detrás de otras películas de época y adaptaciones literarias como “Orgullo y prejuicio” (2005), “Ana Karenina” (2012) y “Emma” (2020). Aún se desconoce en qué plataforma será transmitada y la fecha de su estreno.

Esta serie es anunciada en medio del furor que ha causado la adaptación de “Cumbres Borrascosas”, la obra magna de otra de las hermanas Brontë: Emily. La versión de Emerald Fennell, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, ya ha recaudado US $151.7 millones en todo el mundo, de acuerdo con Forbes Colombia.

Las hermanas Brontë —Charlotte, Emily y Anne— fueron destacadas escritoras de la época victoriana, llegando a escribir clásicos de la literaratura inglesa, como “Jane Eyre” “Cumbres Borrascosas” y “Agnes Grey”, publicadas todas en 1847. Los relatos de las Brontë se convirtieron en un referente de las narrativas en torno a la condición femenino y las realidades sociales de su tiempo.

En el caso de “Jane Eyre”, la autora narra la vida de de una mujer huérfana, que tuvo una infancia difícl a causa de los maltratos de su tía y las experiencias que atravesó en el internado Lowood. Ya en su adultez, la protagonista se convierte en la institutriz de la hija del Señor Rochester, un hombre adinerado que atrapa su interés, pero que oculta un secreto entre las paredes de su gran mansión.

La historia ya había sido previamente adaptada tanto al cine como a la pantalla chica. Entre ellas se encuentran dos miniseries producidas por la BBC: la primera fue protagonizada por Zelah Clarke y Timothy Dalton en 1983, mientras que los protagonistas de la versión de 2006 fueron Ruth Wilson y Toby Stephens. También se destaca la película de 2011, interpretada por Mia Wasikowska y Michael Fassbender. Esta última recibió una nominación a los Premios Oscar por Mejor Diseño de Vestuario.