Algunos poemas para recordar a Lord Byron, el poeta romántico

Lord Byron es el autor de obras como "Don Juan", She Walks in Beauty" y "Las peregrinaciones de Childe Harold".

A los 36 años, George Gordon Byron (su nombre de pila) murió en Mesolongi, Grecia. El 19 de abril de 1824, un año después de que fuera designado miembro del Comité de Londres para la independencia de Grecia, el poeta inglés abandonó este mundo en medio de una lucha que, aunque no era suya, decidió librar por su aprecio a la cuna de la civilización y los tiempos pasados. Falleció luego de un ataque epiléptico, un resfriado, una sangría mal hecha y una fiebre severa.

Byron financió y apoyo a los revolucionarios helenos que se enfrentaron contra el Imperio otomano, que desde hacía siglos habían ocupado el territorio griego. Aunque nació en occidente, para él, eran enemigos; su defensa era por los marginados y la liberación de los pueblos. También defendía los sentimientos, la libertad, la subjetividad y los ideales en sus escritos.

“Tal vez, el aporte más importante de Byron fue haber inspirado a toda una generación, a toda una juventud de artistas, escritores y pensadores, que se opusieron a las normas y reglas del neoclasicismo, a la idea de la pura razón, para darle libertad a los sentimientos, a la subjetividad, las emociones y sensaciones”, señala un texto del Ministerio de Cultura de Argentina.

A continuación algunos poemas para recordar a Lord Byron:

Al cumplir mis 36 años

¡Calma, corazón, ten calma!

¿A qué lates, si no abates

ya ni alegras a otra alma?¿

A qué lates?

Mi vida, verde parral,

dio ya su fruto y su flor,

amarillea, otoñal,

sin amor.

Más no pongamos mal ceño!

¡No pensemos, no pensemos!

Démonos al alto empeño

que tenemos.

Mira: Armas, banderas, campo

de batalla, y la victoria,

y Grecia. ¿No vale un lampo

de esta gloria?

¡Despierta! A Hélade no toques,

Ya Hélade despierta está.

Invócate a ti. No invoques

más allá

Viejo volcán enfriado

es mi llama; al firmamento

alza su ardor apagado

.¡Ah momento!

Temor y esperanza mueren.

Dolor y placer huyeron.

Ni me curan, ni me hieren.

No son. Fueron.

¿A qué vivir, correr suerte,

si la juventud tu sien

ya no adorna? He aquí tu

muerte.

Y está bien.

Tras tanta palabra dicha,

el silencio. Es lo mejor.

En el silencio, ¿no hay dicha?

y hay valor.

Lo que tantos han hallado

buscar ahora para ti:

una tumba de soldado.

Y hela aquí.

Todo cansa todo pasa.

Una mirada hacia atrás,

y marchémonos a casa.

Allí hay paz.

Te vi llorar

¡Yo te vi llorar! Tu lágrima, mía,

en tu pupila azul brillaba inquieta,

como la blanca gota de rocío

sobre el tallo delicado de la violeta.

¡Te vi reír! Y un fértil mayo,

las rosas deshojadas por la brisa

no pudieron dibujar en su desmayo

la inefable expresión de tu sonrisa.

Así como las nubes en el cielo

del sol reciben una luz tan bella,

que la noche no borra con su beso,

ni eclipsa con su luz la clara estrella.

Tu sonrisa transmite la fortuna

al alma triste, y tu mirada incierta,

deja una dulce claridad tan pura

que llega al corazón después de muerta.

No volveremos a vagar

Así es, no volveremos a vagar

Tan tarde en la noche,

Aunque el corazón siga amando

Y la luna conserve el mismo brillo.

Pues la espada gasta su vaina,

Y el alma desgasta el pecho,

Y el corazón debe detenerse a respirar,

Y aún el amor debe descansar.

Aunque la noche fue hecha para amar,

Y demasiado pronto vuelven los días,

Aún así no volveremos a vagar

A la luz de la luna.

Hubo un tiempo… ¿recuerdas?

Hubo un tiempo… ¿recuerdas? Su memoria

Vivirá en nuestro pecho eternamente…

Ambos sentimos un cariño ardiente;

El mismo, ¡oh virgen! que me arrastra a ti.

¡Ay! desde el día en que por vez primera

Eterno amor mi labio te ha jurado,

Y pesares mi vida han desgarrado,

Pesares que no puedes tú sufrir;

Desde entonces el triste pensamiento

De tu olvido falaz en mi agonía:

Olvido de un amor todo armonía,

Fugitivo en su yerto corazón.

Y sin embargo, celestial consuelo

Llega a inundar mi espíritu agobiado,

Hoy que tu dulce voz ha despertado

Recuerdos, ¡ay! de un tiempo que pasó.

Aunque jamás tu corazón de hielo

Palpite en mi presencia estremecido,

Me es grato recordar que no has podido

Nunca olvidar nuestro primer amor.

Y si pretendes con tenaz empeño

Seguir indiferente tu camino…

Obedece la voz de tu destino

Que odiarme puedes; olvidarme, no.

Acuérdate de mí

Llora en silencio mi alma solitaria,

excepto cuando está mi corazón

unido al tuyo en celestial alianza

de mutuo suspirar y mutuo amor.

Es la llama de mi alma cual lumbrera,

que brilla en el recinto sepulcral:

casi extinta, invisible, pero eterna...

ni la muerte la puede aniquilar.

¡Acuérdate de mí!... Cerca a mi tumba

no pases, no, sin darme una oración;

para mi alma no habrá mayor tortura

que el saber que olvidaste mi dolor.

Oye mi última voz. No es un delito

rogar por los que fueron. Yo jamás

te pedí nada: al expirar te exijo

que vengas a mi tumba a sollozar.

