Andrea Bocelli responde a los comentarios de Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet

Bocelli se hizo famoso por interpretar las óperas románticas de algunos de los compositores italianos más importantes de todos los tiempos; Giacomo Puccini y Verdi, el "Ave María" de Schubert y por emblemáticas colaboraciones con cantantes de la talla de Luciano Pavarotti y Plácido Domingo. Foto: Cortesía

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Timothée Chalamet, nominado al Óscar como Mejor Actor gracias a su papel como Marty, en la película Marty Supreme, se vio envuelto recientemente en una polémica dentro del mundo de las artes escénicas.

El actor se encontraba hablando sobre las personas que mantienen vivas las salas de cine, para después mencionar que no quería trabajar en ballet u ópera, donde los artistas se esforzaban por mantener vigente algo que “en realidad ya a nadie le importa”. Posteriormente dijo que sus comentarios eran “con todo respeto a la gente del ballet y la ópera”.

Esto provocó una ola de reacciones entre instituciones reconocidas y agentes del gremio. Entre ellos estuvo el cantante de ópera italiano, Andrea Bocelli, quien en una entrevista con la revista People dio a conocer su postura frente al debate que suscitó Chalamet con sus comentarios.

Bocelli dijo encontrarse sorprendido por estas declaraciones: “A menudo tendemos a mantenernos alejados de lo que aún no hemos experimentado realmente”. El cantante también dijo que tanto la ópera como el ballet no son “artes del pasado”, por el contrario, cree que ambas disciplinas pueden todavía “conmovernos, hacernos reflexionar y unir a diferentes generaciones”.

“Estoy convencido de que un intérprete sensible como Timothée, que comprende el poder de las emociones, podría algún día descubrir que la ópera y la danza se nutren de esa misma fuente”, expresó. Además, le extendió una invitación a uno de sus conciertos y dijo que escuchar música en vivo tal vez le ayudaría a comprender la razón por la cual el ballet y la ópera siguen siendo relevantes hoy en día.

Otras figuras del medio también han expresado su sentir frente a las declaraciones de Chalamet. Durante el Festival Internacional de Cine Documental de Tesalónica, la actriz francesa Juliette Binoche se burló de este episodio protagonizado por el nominado al Oscar, diciendo que creía que el cine también era un arte que estaba muriendo.

Whoopi Goldberg se sumó a estas críticas durante The View, programa del que es conductora. Ahí recordó que la familia de Chalamet está compuesta por bailarines y que “aún es un niño”.

En este mismo espacio, el actor Nathan Lane dijo lo siguiente: “Sabes, uno no quiere darle más importancia de la que merece. Y sin embargo, fue una especie de caleidoscópico en su estupidez e insensibilidad, pero extrañamente revelador sobre la situación en la que nos encontramos en este país”.

Por su parte, la actriz Jamie Lee Curtis calificó los comentarios de Chalamet como “tontos” y dijo que probablemente se arrepentirá en un futuro de haberlos hecho. La actriz también ha compartido videos con críticas a las declaraciones del nominado al Óscar.

Entidades como la Ópera Metropolitana de Nueva York, la Ópera de Viena, el Royal Ballet and Opera de Reino Unido, así como bailarines y artistas han sido enfáticos en mostrar su rechazo a las declaraciones de Chalamet, las cuales han provocado un debate más profundo, donde las voces de las artes escénicas se han apropiado de la conversación para reivindicar su oficio.