Conciertos, literatura infantil y más planes culturales para este fin de semana en Bogotá

Planes para todas las edades en la capital colombiana. Foto: Secretaria Distrital de Cultura

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Homenaje a una de las figuras más representativas del arte contemporáneo

Fecha: sábado 14 de marzo (2 p. m.).

Lugar: Biblioteca Pública Virgilio Barco.

Entrada: libre.

Detalles del evento: “Ródez: eterno bibliófilo” es el nombre de esta muestra dedicada al artista plástico colombiano, considerado uno de los pioneros del “street art” en Bogotá. Esta experiencia inmersiva e interactiva dialoga con el libro, la ciudad y las narrativas contemporáneas.

Función de “La única opción”, película coreana

Fecha: 15 de marzo (6:30 p. m.).

Lugar: Cinemateca Distrital (centro).

Entrada: COP 7.000.

Detalles del evento: la película, dirigida por el coreano Park Chan-wook, narra la historia de un hombre que es despedido de la compañía papelera donde llevaba 25 años trabajando. Algún tiempo después, y aún desempleado, se le ocurre una solución: eliminar realmente a su competencia.

“Del amor y otros demonios”, un concierto sobre el caos del enamoramiento

Fecha: sábado 14 de marzo (8 p. m.).

Lugar: Teatro Julio Mario Santo Domingo.

Entrada: entre COP 36.000 y COP 45.000.

Detalles del evento: la soprano Vera Talerko y el pianista César Cañón interpretarán un viaje a través de obras que han tocado temas como el deseo, la pasión, la ternura, el desencanto y la esperanza.

Noche de clásicos con Bernstein y Rachmaninoff

Fecha: 13 marzo (7:30 p. m.).

Lugar: Teatro Colón.

Entrada: desde COP 39.000 hasta COP 109.000.

Detalles del evento: bajo la dirección del maestro Juan Pablo Valencia, la Sinfónica Nacional presentará un programa que reúne dos obras emblemáticas del repertorio sinfónico del siglo XX y del romanticismo tardío. El concierto contará con la participación del concertino de la orquesta.

Pablo Alborán y su Global Tour 2026/27

Fecha: 14 de marzo (8 p. m.).

Lugar: Movistar Arena.

Entrada: desde COP 306.000.

Detalles del evento: Pablo Alborán regresa a la capital como parte de su gira Global Tour 2026/27. Este tour marca una nueva etapa en la carrera del artista malagueño, con una puesta en escena renovada y un repertorio que mezcla sus grandes éxitos con nuevas canciones.

“In situ”, una experiencia de flamenco contemporáneo con El Choro

Fecha: 14 de marzo (6 p. m.).

Lugar: Teatro Unisabana.

Entrada: desde COP 54.000 en Tuboleta.

Detalles del evento: “In situ” es una propuesta de baile y canto flamenco, acompañada de guitarra, protagonizada por el bailador El Choro (Antonio Molina) y un elenco de cuatro artistas en escena. “In situ” invita al público a adentrarse en el flamenco desde una mirada íntima y personal.

“¿Cómo evitar la guerra?”, un conversatorio en torno a “Tres Guineas”, de Virginia Woolf

Fecha: 14 marzo (4 p. m.).

Lugar: Sala Dalloway, Librería Woolf.

Entrada: libre.

Detalles del evento: una charla que ahondará en la noción de la sensibilidad como un medio para desarmar la postura bélica, cuestionando problemáticas como el acceso a la educación en la primera mitad del siglo XX.

Festival Independiente de Cómic Colombiano

Fechas: 14 y 15 de marzo (desde las 11 a. m.).

Lugar: Biblioteca Pública Virgilio Barco.

Entrada: libre.

Detalles del evento: durante los dos días del festival se desarrollarán talleres y espacios dirigidos a las personas interesadas en aprender sobre el noveno arte, así como creadores experimentados. Entre estos se incluyen talleres como “Los nuevos formatos del cómic”.

Música y literatura infantil con el Concierto de los Planetas

Fecha: domingo 15 de marzo (4:00 p. m.).

Lugar: Librería Tornamesa Zona G.

Entrada: COP 30.000 por niño + acompañante.

Detalles del evento: Martha Bonilla, arpista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, intrepretará 11 piezas inspiradas en ritmos colombianos. El arpa dialoga con instrumentos de percusión tocados por su hija Leticia, de cinco años, quien además recita breves poemas antes de cada planeta. Durante el concierto, la librera Marcela Jaramillo conectará la música y literatura infantil con el sistema solar.