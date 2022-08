Andrea Valencia: Entre requisitos de artistas y experiencias del público

Según Andrea Valencia, en 2022 Tbl Live suma 23 eventos a los que han asistido 196 mil personas. Para 2023 proyectan producir 30 espectáculos con más de 200 mil espectadores. Foto: TBL live

¿Qué es TBL live?

Es una productora y promotora de shows en vivo colombiana, que nació de la necesidad de seguir verticalizando todo el negocio de la industria en grupo. TBL live, de alguna manera, significa Tu Boleta live, porque es parte de las compañías emblemáticas del grupo. Tenemos toda nuestra estructura aparte de Tu Boleta y el Movistar Arena, pero nosotros, dentro de este grupo, estamos encargados de producir shows en Colombia.

¿Hacen todo tipo de espectáculos o se centran en algún tipo de show en específico?

Queremos abarcar todos los segmentos, no solamente conciertos, sino también exhibiciones de arte inmersivo, deportes, foros, seminarios y cualquier tipo de show es parte de lo que queremos cubrir.

Ustedes fundaron esta empresa en 2018, un año y algunos meses antes de pandemia. ¿Cómo les fue durante ese período? ¿Cómo lo enfrentaron y cuál fue la razón de que aún continúen con el proyecto?

En 2019 tuvimos un año muy bueno. Hicimos conciertos como el de André Rieu, pero en 2020, claro, entramos a la dinámica de todos los demás promotores: buscar salidas para sobrevivir. Lo que hicimos fue desarrollar conceptos como Chavela Vargas, que incluso lo presentamos en el Movistar Arena con todas las restricciones que tuvimos de aforo. Económicamente no fue el mejor negocio, pero sí nos mantuvo ocupados durante la pandemia. También desarrollamos otros conceptos, como En tono salsa y En tono merengue, que llevamos a cabo durante el tiempo en el que logramos tener público reducido en el Movistar Arena. Esos días también fueron para hacer planeación para la reactivación.

Dicen que ofrecen espectáculos de la más alta calidad, pero, ¿qué significa eso? Cuáles son las características o condiciones que cumplen con esta promesa...

Cuando hablamos de más alta calidad, no solamente es hacia el público o el espectador, que es el que termina comprando una entrada para ver a su artista. Con ellos nos preocupamos de que todo funcione muy bien con el mejor escenario, la mejor logística y brindando experiencias diferentes dentro del sitio y en comunicación permanente a través de nuestras redes sociales sobre los artistas que traemos. Desde la parte del artista, una de nuestras prioridades es cumplir 100 % con sus requerimientos para la visita. Parte de eso es parte del cumplimiento de sus solicitudes técnicas y contamos con aliados que permiten que eso ocurra. Al fin y al cabo, cuando estamos desarrollando el proyecto, terminamos por entender el porqué de aquellos pedidos para que el show salga a la perfección (sonido, luces, video). Cuidamos mucho al artista.

Sobre las dinámicas de su trabajo, ¿cómo llegan a los artistas? Cómo llegaron, por ejemplo, al más reciente que montaron: Gilberto Santa Rosa.

Estamos muy pendientes de lo que hay en el mercado, cuáles giras vienen, qué agentes los tienen. En el caso de Gilberto Santa Rosa, fue un proyecto que logramos ensamblar junto con GTS. Lo que hicimos fue hacer los números junto con este socio y presentárselos al artista, que fue nuestro socio en este show aquí en Bogotá. Fue la primera vez de Santa Rosa en el Movistar Arena, así que para ellos fue muy importante contar con el apoyo nuestro como socios locales, porque conocemos el mercado, además de darle la tranquilidad de garantizarle un éxito en el evento. Él, generalmente, se presentaba en teatros de 2.000 personas. Era muy íntimo ese formato. Saltar a media arena con 6.000 asistentes fue un reto grande.

Exactamente, ¿qué tuvieron que hacer para llevar a cabo este concierto? ¿El contacto, el montaje, la producción, la taquilla, la logística y la seguridad fueron asuntos que estuvieron a su cargo?

Sí. Cuando eres el promotor de un show tienes toda la responsabilidad del desarrollo. Claro, tienes unos proveedores que se encargan de la técnica, la logística, el plan de medios, las estrategias, etc. Toda la gente que involucramos en este proceso está en cabeza de TBL live. Todas las evaluaciones y contrataciones determinan con quién trabajamos para garantizar la calidad para el público y el artista.

¿Cuántas personas fueron empleadas para ese concierto?

Fueron 800 empleos para el día y la noche del show entre técnica, logística, seguridad, etc., para llevar 5.900 asistentes al Movistar Arena.

Sigamos con el ejemplo de Gilberto Santa Rosa: ¿cuánto se demoraron montando este concierto?

Horas. Entramos a las 12 de la noche del viernes y a las 11 de la mañana ya estaba todo listo para que llegara el artista. Es una gran ventaja del escenario, y es que cualquier promotor puede llegar con su producción a trabajar sin problemas.

Hablemos del mercado colombiano y su disposición, pero sobre todo su poder adquisitivo para asistir a conciertos. Hablemos de cómo se acomodan ustedes a los ingresos de los colombianos teniendo en cuenta la economía, la inflación y hasta el salario mínimo…

No es tan fácil. Parte de lo que le está faltando a la industria es, precisamente, tener algún ente para consultar cifras históricas de comportamientos de shows. Ese repositorio de información hace falta. Lo que hacemos cuando estamos evaluando un evento es analizar cuándo fue la última vez que se presentó un artista parecido, cuánto se cobró, cómo está la economía, etc. Este año ya ha habido 10 sold out en estadios, y eso es inédito. El mercado, entonces, se maduró.

¿De qué trata el concepto “co-ompetition” y por qué es importante para TBL live?

Como nueva generación de promotores, ese concepto es parte de lo que queremos promover. Co-ompetition es que me asocio con otros promotores dentro del mismo mercado, no para competir, sino para cooperar y hacer realidad proyectos riesgosos. No nos interesa ser un competidor más que le quitaría el evento a otro, sino ver cómo nos podemos ayudar.