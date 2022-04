Andrés Sarmiento: “Por la pandemia, las ferias del libro cambiaron para siempre”

Andrés Sarmiento, director de la Feria del Libro de Bogotá, debutó como escritor en la literatura infantil bajo el seudónimo Enrique Rojo. Foto: Tomada de la página web de la Cámara Colombiana del Libro

Desde un almuerzo en el que estuvieron los líderes de esta versión de la feria como la viceministra de Cultura, Andrea Padilla; el Secretario de Cutura de Bogotá, Nicolás Montero, el Presidente de la Cámara Colombiana del Libro, Emiro Aristizabal; el presidente de Corferias, Andrés López Valderrama y el director de la Feria del Libro, Andrés Sarmiento, se comunicaron detalles de lo que será esta edición 2022 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

El invitado de honor será Corea y la presentación estuvo a cargo de su embajador S.E. CHOO Jong-Youn, que anunció 100 personas de la delegación de su país, entre los que habrá poetas, cuentistas y científicos que presentarán las novedades literarias y tradiciones más representativas de su país, a propósito de los 60 años de relaciones diplomáticas entre Corea y Colombia.

Tradicionalmente, la Feria del Libro de Bogotá se realiza en Corferias y esta no será la excepción. Andrés López, presidente del recinto, anunció que el costo de la entrada será de 10.000 pesos y se abrirá de 9 a 8 de la noche. También aclaró que la agenda académica se distribuyó con base en las medidas de bioseguridad que aún exige la pandemia.

“Crecí en Pamplona, una ciudad pequeña y fría, con una educación cultural y educativa que infortunadamente se ha ido perdiendo, pero precisamente por eso estuve expuesto a bibliotecas en épocas en las que la tecnología no ayudaba mucho. Mi abuela era maestra, mi mamá fue bibliotecaria del colegio. Soy de una tradición lectora por mis tíos, abuelos. Esa quietud en la infancia me permitió acercarme muchísimo a la lectura y a los libros. Desde muy joven he querido ser escritor. Debuté como escritor de literatura infantil con un heterónimo que es Enrique Rojo”, cuenta Andrés Sarmiento, nuevo director de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo).

Pasa en Colombia que muchos dirigentes fueron educados para ese oficio, pero muchos no conocen los pormenores o detalles del medio al que llegaron. Con Andrés Sarmiento bien puede ser una excepción, pues ha pasado por varios eslabones del mundo editorial. Fue jefe de prensa de Prisa ediciones, luego fue director de marketing de Random House y editor de proyectos especiales en Planeta.

“En mi apartamento en cada rincón hay una mesita con libros. En la mesa de noche hay tres, en otra hay dos; en la sala hay otros dos. En la sala leo a Wade Davis y en la habitación leo a Borges antes de levantarme o de ver el noticiero. También estoy leyendo El infinito en un junco. Siempre vuelvo a algún libro de Gabo. Siempre intento leer clásicos, sobre todo latinoamericanos: Rulfo, Cortázar. Siempre busco un espacio para no perderme entre las novedades y seguir también con la dinámica de qué está pasando en el mercado editorial, pues eso es parte de mi trabajo y no puedo dejar de hacerlo”.

Hace unas semanas Andrés Sarmiento fue anunciado como el director de la FILBo. Hace poco tuvo el mismo cargo en la Feria del Libro de Cali. Volver a la presencialidad y el reto en sí mismo de asumir la dirección de uno de los espacios editoriales más importantes de Latinoamérica fueron algunos de los temas que se tocaron en esta entrevista.

Hablemos del reto de asumir el cargo y de volver a la presencialidad en la Feria del Libro…

Es un reto muy grande. No basta con que a uno le gusten los libros. En este tipo de cargos hay que tener una visión gerencial, muy estructurada de lo que es este certamen. Aquí confluyen muchos intereses. Estoy convencido de que la Feria del Libro de Bogotá es el evento cultural más grande del país por asistencia, vías de realización, el fenómeno comercial teniendo en cuenta que varias editoriales venden entre el 20 y el 30 % de su oferta en este espacio. Es un reto grandísimo, no es solo la consciencia de contenidos, sino también trabajar con un equipo interdisciplinario, que conozca las tendencias económicas que confluyen en esa temporada y sortee todas las adversidades. Es un trabajo complicado por todo lo que hay que articular. Este 2022 le apostamos a ser presenciales con Corea del Sur como país invitado de honor. Estamos intentando cerrar a los invitados, pues el tema de la pandemia todavía genera mucha suspicacia, sobre todo por itinerarios de vuelo. Sin embargo, el recinto ferial estará con todas las condiciones de salubridad para recibir al público. Estará toda la oferta editorial, con las novedades del momento. La idea es reunir lo mejor que ha transitado por el mundo editorial en los últimos dos años.

¿Qué huella quiere plasmar usted como director en esta nueva edición?

La Feria siempre ha tenido propósitos de descentralización. Ha tenido propósitos de llegar con una vitrina importante para la industria independiente. Por todo lo que pasó en los últimos dos años las ferias del libro cambiaron para siempre. Ya no podemos estar en un evento que dure dos semanas y esperar un año para volver a esa puesta en escena, sino que las ferias, por medio de la virtualidad, se abrieron en tiempo y en espacio. Uno puede hacer un evento hoy y lanzar un libro que es novedad. Tenemos el festival de literatura infantil y juvenil en octubre. Las ferias se convirtieron en un espacio atemporal que puede activar en cualquier momento del año una oferta de contenidos y se puede ir a otros rincones del país para unir fuerzas con otras ferias regionales o alguna celebración cultural de alguna ciudad o municipio. Ese es el reto. También queremos seguir fortaleciendo la feria para los públicos infantiles y juveniles que fueron uno de los más perjudicados por la pandemia; también volver a la promoción de lectura en primera infancia e involucrarlos con actividades que no solo sean académicas sino de interés general, pues es un público que ha venido creciendo con la feria y que queremos seguir trabajando con ellos.

También estamos trabajando en franjas para descentralizar la feria, invitar a las regiones con sus muestras de escritoras y escritores, sino con otras muestras culturales, artísticas, gastronómicas. También se hablará de efemérides, los homenajes a autores que nos han dejado como Germán Castro Caycedo, Antonio Caballero, entre otros que hemos perdido en el ámbito literario colombiano. También estamos trabajando en la franja juvenil e infantil. Tenemos muchas expectativas y el concepto de este año justamente es ese: la Filbo vuelve para que vuelvas. Tratando de comunicarle a la gente que estaremos de manera presencial del 19 de abril al 2 de mayo con este concepto del reencuentro con sus escritores favoritos, con una oferta comercial a su disposición y con precios bastante especiales para los visitantes.

¿Cómo están pensando el regreso a la presencialidad y cómo hacer un llamado a la confianza para asistir a Corferias teniendo en cuenta que la Feria solía tener días de muchas aglomeraciones?

Estamos sujetos a las restricciones de salubridad de la secretaria de salud del Distrito, del ministerio de salud con las disposiciones que tienen sobre aforo. Veremos de aquí a abril cómo está la situación pandémica. Sin embargo, Corferias tiene un protocolo de salubridad. Pediremos el carné de vacunación. Tendremos espacios en los salones para controlar los aforos, así como también el paso de la gente por todo el recinto ferial. Estamos sujetos a las circunstancias del momento. Hemos revisado otros eventos grandes en el lugar para ver cómo se aplicaron las medidas en certámenes masivos. Creo que los datos que tenemos nos dan optimismo para que tengamos una feria controlada y segura para el público.

En la curaduría evitamos los eventos masivos. La programación tendrá una disminución considerable en el número de charlas para no convocar tanta gente en el recinto ferial. También tendremos recursos virtuales para que la gente pueda conectarse a ciertos eventos desde casa. Estamos replanteando las jornadas gratuitas para evitar conglomeraciones. Ya la feria no puede presentar grandes números de asistencia sino que todo se pueda realizar con las medidas de seguridad para proteger la salud del público.

¿Cómo será el trabajo de la feria para apoyar a las editoriales, sobre todo a las independientes?

Estamos estableciendo condiciones para que las editoriales independientes tengan todas las garantías para llevar sus planes. En el salón de negocios tienen participación en venta de derechos y catálogo. Estoy configurando cómo hacer que este sector sea más participativo.