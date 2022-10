“Ante América” en Referentes: darle nueva vida a una exhibición histórica

Imagen general de Referentes, una de las secciones comerciales de Artbo, que abrió sus puertas ayer. / Mauricio Alvarado Foto: MAURICIO ALVARADO

La conmemoración de los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a América no pasó inadvertida en la región. Cuando en 1992 se realizaban cientos de certámenes recordando este suceso, tres curadores, el cubano Gerardo Mosquera, la colombiana Carolina Ponce de León y la estadounidense Rachel Weiss, se propusieron “presentar una visión del arte actual de América Latina mediante algunos de los creadores más incisivos, cuyas obras responden a una conciencia americana y, de modos muy diversos, asumen problemas y sensibilidades del continente en la construcción de su cultura contemporánea”, según escribieron en el catálogo. El resultado fue la exhibición “Ante América”, la cual se inauguró el 27 de octubre de 1992 en la biblioteca Luis Ángel Arango. Hoy, la memoria de esta muestra artística regresa, 30 años después, en el marco de la Feria Artbo con la sección Referentes, a cargo de la curadora venezolana Gabriela Rangel.

“Ante América” fue un punto de inflexión que, según escribió el crítico de arte Thomas McEvilley en la revista Art Forum, en 1994, “critica los estereotipos que otras exhibiciones recientes han sido percibidos como un refuerzo de los mismos”.

“La misma categoría de “arte latinoamericano” ha sido criticada recientemente como un estereotipo, porque ignora la diversidad de las sociedades y tradiciones latinoamericanas. Esta muestra, sin embargo, no es muy vulnerable a tales críticas, ya que los curadores han intentado conscientemente ampliar el alcance de esta categoría. La muestra mezcla obras derivadas de Europa, África y nativos americanos con creaciones de chicanos y otras comunidades latinoamericanas desplazadas, con el objetivo de abordar, como lo expresaron los curadores, “perspectivas problematizadas que cuestionan y rechazan las convenciones”, como escribió el crítico estadounidense sobre la muestra.

Hace 30 años participaron artistas de Estados Unidos, Cuba, Haití, Jamaica, Chile, Uruguay, México, Venezuela y Colombia. Hoy nuevos nombres entran a ser parte de la activación del archivo y la memoria de “Ante América”. Entre ellos se encuentran Iván Argote, Milagros de la Torre, Iñaki Bonillas, Antonio Samudio, Linda Pongutá, Ángela María Restrepo, Paz Errázuriz, entre otros. Junto a ellos, algunos de los artistas que formaron parte de la muestra hace 30 años repiten su participación, como: José Bedía, Luis Camnitzer, María Fernanda Cardoso, Antonio Caro, Beatriz González, María Teresa Hincapié y Miguel Ángel Rojas. En 1992, “Ante América” fue un hito, la llevaron a diferentes ciudades y países. Sin embargo, según cuenta Rangel, la documentación acerca de ella es casi inexistente. El hecho de utilizarla hoy como una base para reactivar las discusiones que propusieron Mosquera, Ponce de León y Weiss implica rescatar una documentación que está cercana a desaparecer. “Los archivos cuando son archivos débiles, por decirlo de alguna manera, desaparecen, y la prueba está en que hay muy poca documentación de la manera como se instaló, no hay documentación exhaustiva de las sedes. Hay muchos documentos que desaparecieron. Creo que esta es una forma también de hacer ese trabajo. ¿Por qué 30 años después? Porque en este momento se están discutiendo cuestiones identitarias que “Ante América” problematizó con el quinto centenario. “Ante América” demostró tres cosas muy importantes, y lo hizo de una manera modesta, en el sentido de que fue una exhibición relativamente barata, pero que sí logró hacer un planteamiento fundamental a través de su sede, los catálogos y las figuras que se produjeron. El planteamiento fue, por un lado, que la modernidad es asincrónica. Por otro lado, que para entender las identidades no se puede mirar solamente al Estado-nación, y la tercera cosa fue que las minorías también cuentan y que hay otros saberes que no necesariamente pasan por la historia del arte, que igual producen arte, aunque nos resulte incómodo entender eso”.

Cuando “Ante América” hizo su paso por Caracas, la curadora fue a ver la exhibición, y cuenta que esto cambió su vida. En medio de las celebraciones por el centenario, Rangel buscaba una “voz disidente, o por lo menos crítica, y cuando vi ‘Ante América’ me sentí muy acompañada y dije: ‘Bueno, por lo menos siento que no estoy sola en esto’. Me pareció muy puntual”. Esto, sumado a su experiencia investigando la exposición para un ensayo que escribió en 2019, la llevó a elegir la muestra como tema para Referentes, cuando fue invitada a curar esta sección.

Tanto en 2019 como para este año Rangel buscó apoyarse en los curadores originales. Cuenta que los entrevistó y les comentó su idea de utilizar esta exposición como archivo, no ready-made, para Artbo. Gerardo Mosquera fue la figura en la que encontró más documentos, pues comenta que el curador se toma muy en serio sus exhibiciones y es “el que tiene el archivo más completo y bastante material”.

“Ante América” apuntó a crear un diálogo alrededor de temas como identidad latina, reescribir los límites del territorio para trazar una nueva espacialidad y, como lo dijo el Centro León de República Dominicana, deshacer la geografía política desde las artes visuales. Para Rangel, la muestra de 1992 fue progresista en su momento, a pesar de esta característica, eso no evita que 30 años después la curadora pueda revisar aquello que hizo falta en el pasado para adoptarlo en el presente. “En la selección que tenemos la población afrodescendiente es menor, mientras que en “Ante América” fue mucho más prominente. ¿Por qué? Porque no hubo la posibilidad de hacerlo de una manera más enfática, pero hay artistas también queer que no había en el 92, y eso es tan importante como lo otro”.

Asimismo, era importante que los artistas que seleccionara dialogaran con las bases que dejaron de “Ante América”. Este diálogo puede darse de forma fluida o no darse en absoluto, y la identidad latina está intrínsecamente relacionada y reflejada en Referentes. “No podemos separar la noción de lo latino, de lo que ha aportado la teoría queer y la teoría feminista a las identidades, ambas se construyen en identidades contemporáneas, y creo que los latinos han tomado la onda de esto y quieren crear una identidad fluida, por eso se llama Latinx en Estados Unidos. Es algo que todavía está en formación, pero que es un debate muy importante. Creo que “Ante América” lo que quiso decir es que los problemas del colonialismo no son comunes a las minorías norteamericanas, a los artistas que han dejado sus propios países, pero que llevan su identidad a cuesta y muchas otras modalidades que son insospechadas”.

Los eventos que rodean Artbo y Referentes se asemejan en cierta forma al momento histórico en el que se desarrolló “Ante América”. La pandemia, la guerra en Ucrania, entre otros problemas, forman un panorama parecido al de 1992, cuando se vivía la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética. Rangel lo interpreta como “un cambio de episteme, un momento donde las placas tectónicas se están moviendo y no sabemos para dónde van, pero hay un cambio, y uno de ellos tiene que ver con la identidad o subjetividad, más que una adscripción a una narrativa nacional”.

La identidad no es el único concepto que se ve problematizado en Referentes, pues la relevancia que ha cobrado la internet y el mundo digital en las últimas décadas también preocupan a la curadora, quien considera que “la reflexión aquí es que el mundo digital plantea una lógica diferente de la espacialidad. El mundo digital está planteado en la exhibición en la forma de una lucha acérrima por cambiar las operaciones, no solamente mentales, sino todo tipo de actividad que tenga que ver con la expresión artística. La nueva espacialidad está tanto en la tecnología como en la sexualidad, y creo que la nueva revolución no es una que se da en las calles. En las calles hay gente protestando, pero la revolución que se está dando tiene que ver con la individualidad”.

“Ante América” discutió en 1992 el hecho de que hay saberes que no siempre pasan por la historia del arte, pero que son parte de ese mundo. Esta es una de las ideas que, junto a la identidad, la decolonialidad y la espacialidad tomaron protagonismo en la exhibición. Aunque no fueron desarrollados del todo, Rangel considera que sí se hizo un avance considerable en poner estos temas sobre la mesa. Treinta años después la curadora cree que es hora de que en América Latina sigamos el ejemplo de Europa y Estados Unidos en cuanto a las prácticas historiográficas y de registro. “Todas estas exposiciones, como ‘Information’ o ‘Latitude’ han tenido como una especie de revisiones críticas e historiográficas que nosotros en América Latina no hemos hecho, y es momento de empezar a hacerlas seriamente, porque los archivos están desapareciendo, y no tenemos instituciones sólidas que nos garanticen que esos documentos van a perdurar”.