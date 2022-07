Ariadna en Naxos, la ópera de Richard Strauss que se tomará el Teatro Colón

Betty Garcés interpretará a Ariadna en la ópera de Richard Strauss, que se presentará en el Teatro Colón el 28, 30 y 31 de julio. Foto: Cristian Perilla / Teatro Colón

La ópera, basada en el mito griego de Ariadna y Baco, será puesta en escena por primera vez en el país bajo la producción de la ópera de Colombia del Teatro Colón en Bogotá. Esta hace parte de la celebración de los 400 años del natalicio del dramaturgo francés Moliére y la soprano colombiana Betty Garcés estará en el papel protagónico bajo la dirección musical del español Josep Caballé Domenech. A Garcés y Domenech se une en la dirección artística, desde Andorra, Joan Antón Rechi.

Ambientada en la ciudad de Naxos, cuenta la historia de “una velada ofrecida por un rico hombre vienés. Lo planeado es que antes de la cena, invitadas e invitados, se deleiten con una ópera y, después, se diviertan con un espectáculo un poco más ligero. Sin embargo, cuando todo se sale de control, el mayordomo anuncia que las dos producciones se deben presentar al mismo tiempo. ¿Qué puede salir entonces de unir una compañía alemana de ópera y una de flamenco denominada ‘Zerbinetta y sus amantes’?”, se lee en la sinópsis ofrecida por el teatro.

La obra, considerada una crítica sobre el mundo de los artistas y su trato, fue concebida en 1912 para hacer parte de un montaje de la obra “El burgués gentil hombre”. Para Rechi esta “es una de mis obras preferidas, siempre me ha encantado. Provengo del teatro, fui a verla muchas veces como espectador y tiene ese aspecto teatral, vemos un poco lo que pasa detrás del escenario con personajes del mundo del teatro, de la ópera, y todo lo que se mueve alrededor. Además, conozco a muchos directores de escena que la tienen dentro de sus preferidas…”, dijo en un comunicado.

Esta es la primera gran producción del Teatro Colón en el 2022, en la que participará la Orquesta Sinfónica de Colombia y doce cantantes líricos colombianos, ocho de los cuales fueron seleccionados a través de una convocatoria pública en la que participaron 61 cantantes nacionales y extranjeros.

Para esta versión de la ópera e dos partes de Strauss, y de la cual realizó dos versiones en 1912 y 1916, Rechi se propuso situar a la audiencia en medio del único encuentro entra Adolf Hitler y Francisco Franco, “ellos se vieron solamente una vez y ese encuentro fue en el Norte de España en una estación de tren. Imaginé que podía hacer que las dos compañías fueran un poco las delegaciones culturales que se preparan para este encuentro, y que como suele pasar, no hay tiempo para nada y todo lo que has preparado no se hace”.

La soprano de Buenaventura, Betty Garcés, encarnará a Ariadna. Para ella “Ariadna es una dama súper fiel, súper profunda y apasionada, y Zerbinetta representa todo lo contrario, una mujer libre que no se preocupa del amante de esta noche porque mañana puede tener otro. Ella dice que el corazón no necesita sufrir y amarrarse a un solo amor. Siempre habrá la oportunidad para nuevas experiencias”, afirmó en un comunicado. A ella se unen Gustavo López Manzitti (Baco), Adriana Bastidas – Gamboa (El Compositor), Günter Haumer (Maestro de música), Julián Vargas (Maestro de baile). Además, la escenografía y vestuario se produjo en el Taller de la Sabana del Teatro Colón, que trajeron a la vida las ideas de Rechi junto a Mercé Paloma como diseñadora de vestuario y Gabriel Insignares como diseñador de escenografía.