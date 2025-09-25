ARTBO 2025: conozca la programación, horarios y más detalles de esta nueva edición

ARTBO 2025 se realizará en el centro de convenciones Ágora. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La feria ARTBO 2025 se desarrollará entre el 25 y el 28 de septiembre. El centro de convenciones Ágora Bogotá (Calle 24 # 38 - 47) recibirá de nuevo a la feria, que en su edición número 21 reunirá a 48 galerías de 18 ciudades del mundo, más de 170 artistas, 77 editoriales, 32 instituciones, 40 librerías, entre otras, estarán distribuidas en secciones como Galerías, Editoriales, Encuentros, Instituciones, Artecámara y Trayectoria.

“El arte desempeña un papel fundamental no solo en la vida cultural, sino también en el crecimiento económico de nuestra ciudad. Genera oportunidades, empleos y fomenta el turismo. Con ARTBO | Feria, Bogotá se ha consolidado como un punto de referencia para el arte contemporáneo en América Latina. Este evento conecta a galerías, artistas, coleccionistas y públicos diversos, impulsando un ecosistema que posiciona a nuestra ciudad como un centro estratégico para la cultura y los negocios, y como líder indiscutible en la escena artística regional”, aseguró Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Para esta edición, la feria abrirá con una serie de cambios y secciones nuevas. ARTBO, además, está apostando por un formato vertical e inmersivo para los asistentes. "A través de sus secciones, la Feria ofrece un recorrido dinámico por obras, investigaciones y reflexiones de artistas e instituciones tanto consolidadas como emergentes", se lee en un comunicado de prensa.

Entre los cambios que trae esta sección, se encuentra el estreno de la sección Trayectoria. La cual, según el comunicado, es “un Espacio dedicado a reconocer y visibilizar artistas con una carrera consolidada y que han aportado significativamente a la historia del arte colombiano y latinoamericano". En esta ocasión, hará homenaje a la maestra Beatriz González, quien recibirá también el primer Premio Trayectoria.

Por otro lado, la sección Galerías reunirá obras de 169 artistas, representados por 49 galerías, seleccionadas por un comité especializado. Por su parte, Artecámara, curado por Carolina Cerón, presenta la propuesta “Y nuestras 21 lenguas se incendiarán”. Esta sección tiene la intención de “reconocer y visibilizar artistas con una carrera consolidada y que han aportado significativamente a la historia del arte colombiano y latinoamericano”.

La sección Editoriales reunirá a más de 30 librerías, editoriales y distribuidoras, que “exploran el libro como medio artístico y ofrecen nuevas formas de acercarse al arte”. Fue curada por Felipe González (Laguna Libros) con la propuesta No basta con callar para escuchar los pájaros.

Por su parte, Encuentros presentará una programación de paneles y mesas con curadores internacionales que gira en torno a diferentes temas del mundo del arte.

La boletería para la feria se puede adquirir a través de la página web o en taquilla por un costo de $25.000 pesos. Sin embargo, como parte de la política de acceso inclusiva, estudiantes, menores de edad, personas mayores de 60 años, personas con movilidad reducida y miembros del Círculo de Afiliados de la CCB podrán ingresar sin costo.

ARTBO estará abierta al público el jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de septiembre, de 12:00 m. a 8:00 p. m. y el domingo 28 de septiembre, de 12:00 m. a 6:00 p. m.