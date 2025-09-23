Arte y neurociencia: descubren efectos transformadores en el cerebro

AME9865. MEDELLÍN (COLOMBIA), 15/09/2023.- Personas visitan el Museo de Antioquia para ver las obras del maestro Fernando Botero, hoy, en Medellín (Colombia). El maestro colombiano Fernando Botero, fallecido este viernes a los 91 años, fue el artista de las figuras voluminosas, "no gordas", como solía aclarar, una obra que lo convirtió en artista universal y que hoy está repartida en forma de pinturas y esculturas en museos y plazas de todo el mundo. EFE/ Luis Eduardo Noriega A. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Más allá de los estudios técnicos sobre una obra o biográficos sobre un artista, la neurociencia ha estudiado los efectos del arte en el cerebro humano. Desde la forma en la que Mark Rothko concibió su capilla en el siglo XX para que los visitantes pudieran interactuar directamente con su arte, hasta los nenúfares de Monet en el Museo L’Orangerie, el arte ha sido un vehículo de impacto para la mente humana.

Mientras que el arte, como lo conocemos en el canon histórico hoy en día, nos ha acompañado desde la prehistoria, filósofos y científicos se han preguntado y debatido por su efecto en la experiencia humana. De esta forma, de acuerdo con un artículo publicado en la American Psychological Association (APA), investigadores de diversos campos se han preguntado por los efectos transformadores del arte y cómo utilizarlo para crear cambio social.

“Artistas, filósofos y niños siempre han conocido el poder de las artes. Es innato e intuitivo, pero hemos marginado nuestra concepción de las artes como una forma de entretenimiento. De hecho, la ciencia demuestra que estamos neurobiológicamente preparados para este tipo de experiencias, las cuales contribuyen a nuestra salud”, afirmó Susan Magsamen, fundadora y directora ejecutiva del International Arts + Mind Lab, una iniciativa de neuroestética aplicada de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

En el artículo de la APA, se mencionaron diferentes formas en las que, el arte, la música y la cultura, han mostrado múltiples beneficios al cuerpo humano. De acuerdo con el investigador Edward Vessel, un neurocientífico cognitivo computacional del City College de Nueva York que estudia la valoración y el gusto estético visual, el arte tiene el poder de transformar la forma en la que vemos el mundo. “Cualquiera de nosotros que observe una obra de arte en particular podría percibir algo diferente”, dijo Vessel. “Solo se puede comprender realmente el impacto del arte si se penetra en la mente de la persona”.

Con estos hallazgos, el equipo del doctor Anjan Chatterjee, profesor de neurología, psicología y arquitectura y director fundador del Centro Penn de Neuroestética en la Universidad de Pensilvania, definió 11 dimensiones relacionadas con el impacto de una obra de arte, que se agrupan en cuatro categorías: “Afecto positivo, afecto negativo, sensación de inmersión y experiencias transformadoras”, según Chatterjee.

“El arte, con un poco de contexto, podría potencialmente ser un vehículo para superar las brechas culturales”, dijo Chatterjee. De acuerdo con el investigador, la clave está en la mirada lenta a las obras de arte para que ocurran las transformaciones.

“Vivimos en un mundo tan frenético y transaccional, que no sabemos cómo estar presentes. El arte puede ayudar a la gente a relajarse y puede ser una herramienta de autodescubrimiento”, dijo.