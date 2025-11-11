Cuarenta años de Armero: el arte como espacio para la memoria

La programación incluye el lanzamiento del programa Artes para la Paz y acciones culturales en el Teatro Municipal y el camposanto. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A cuarenta años de la tragedia causada por la erupción del volcán del Nevado del Ruiz, en Armero-Guayabal se desarrollará una agenda cultural centrada en la memoria y en las prácticas artísticas comunitarias. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes liderará las actividades en el marco de la estrategia “Armero 40 años: Territorio Biocultural”, con la participación de más de 500 artistas, estudiantes y formadores.

Agenda: 12 de noviembre

La programación inicia con el lanzamiento del programa Artes para la Paz, orientado a fortalecer los procesos de creación y reconciliación en los territorios. A las 2:30 p. m. se realizará el desfile artístico “Semillas que caminan”, que recorrerá las calles del municipio hasta el parque temático Omaira Sánchez. En ese punto tendrá lugar el encuentro “Siembra para la Paz”, una muestra de arte y música con participación de colectivos locales.

En la jornada nocturna, el Teatro Municipal de Armero Guayabal acogerá la presentación del periódico Armero Siempre, resultado de un ejercicio público-comunitario de edición para la preservación de la memoria local. También se presentará la obra Armero, el olvido que no seremos, surgida del Laboratorio de Creación e Investigación con acompañamiento del grupo Calina Cumbay, integrado por niños y jóvenes del municipio. Durante el mismo espacio se entregarán los resultados de los procesos formativos adelantados por las Escuelas Taller de Popayán y Boyacá, en técnicas tradicionales y creación artística.

13 de noviembre

El jueves se desarrollará el recorrido “Diez estaciones de memoria” en el antiguo casco urbano de Armero. La actividad contará con la participación de Vigías del Patrimonio Cultural, artistas y habitantes de la zona. El evento central será la presentación A.R.M.E.R.O. 40 años: el derecho a la M.E.M.O.R.I.A., a cargo del Colegio del Cuerpo de Cartagena de Indias, dirigido por Álvaro Restrepo y Marie France Delieuvin. La intervención se realizará en el camposanto de Armero con participación de bailarines del Cuerpo de Indias y jóvenes del municipio.

Desde horas de la mañana, la comunidad realizará diversas actividades religiosas y simbólicas en el antiguo casco urbano. Entre ellas se incluye una peregrinación hacia el sitio histórico, celebraciones litúrgicas en la iglesia San Lorenzo y el Parque Jardín de la Vida, en donde se rendirá homenaje a las víctimas. Durante el mismo día se entregará un nuevo espacio y los instrumentos musicales asignados a la Banda Sinfónica del Tolima. El acto central contará con la presencia del Nuncio Apostólico Paolo Rudelli y cerrará con una ofrenda floral aérea coordinada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

En la tarde intervendrán representantes de organizaciones de víctimas, como Alfenibail Tinoco y Orlando Sepúlveda, junto a otros sobrevivientes y líderes comunitarios que mantienen activos los procesos de memoria en el territorio. Durante la jornada también se presentará la Banda Sinfónica Nacional, la obra Armero 40+: memorias en escena del grupo Calina Cumbay y la pieza de danza contemporánea Tremor de la Compañía Sariri. La conmemoración finalizará con una velatón en formato “Candlelight” en las ruinas del antiguo Armero, con iluminación ambiental LED.

Estas actividades se desarrollan con el acompañamiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Servicio Geológico Colombiano, la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Armero-Guayabal.