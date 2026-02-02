Bad Bunny protagonizó una reimaginación de la obra “Washington cruzando el Delaware”

Bad Bunny se presentará en el Super Bowl el próximo 8 de febrero. Foto: EFE - STR

Bad Bunny sigue dando de qué hablar, con estadios llenos durante su gira, tres premios Grammy y la presentación durante el medio tiempo del Super Bowl, el cantante puertorriqueño ha sido el centro de atención en el mundo del espectáculo. Ahora su figura quedó inmortalizada por el artista Ektor Rivera, quien lo convirtió en el protagonista de su versión de la pintura “Washington cruzando el Delaware”, del pintor Emanuel Leutze, creada en 1851.

El cantante y otros puertorriqueños reconocidos como Jennifer López, Daddy Yankee, Ricky Martin y José Feliciano, entre otros, reemplazaron a las figuras estadounidenses de la obra de Leutze que retrataba un momento histórico de la independencia americana.

“Tomamos esta pieza histórica de Leutze y la transformamos no para reescribir la historia, sino para expandirla”, le dijo Rivera a Sarah Cascone de Artnet News. La obra fue hecha por el artista oriundo de Puerto Rico para resaltar el impacto cultural de sus paisanos.

La obra fue titulada “El descubrimiento de los estadounidenses” y fue encargada por el coleccionista Seth Goldberg, quien, durante años, trabajó con celebridades latinas en su agencia de talentos. El encargo fue realizado luego de que Goldberg viera con incomodidad la negatividad frente al anuncio de Bad Bunny como acto principal del medio tiempo del Super Bowl.

“Simplemente me entristecía que la gente preguntara si Bad Bunny era estadounidense, o lo suficientemente estadounidense. Me preguntaba cómo podían cuestionar algo que yo creía ampliamente comprendido y que no estaba sujeto a debate”, dijo el coleccionista a Cascone. “Y pensé que tal vez si replanteamos esa pintura de Leutze con estos íconos culturales, tal vez cambie a quién vemos y celebramos como estadounidense, o al menos haga que algunas personas piensen un poco más en ello”, relató Goldberg al LA Times.

La obra de Rivera presenta el bota con los personajes boricua en el centro de la composición, en el fondo a la derecha se encuentra George Washington dando protagonismo a las figuras culturales puertorriqueñas, mientras que a la izquierda se puede ver a dos hombres estupefactos en un tercer bote. Mientras avanzan entre el hielo, algo significativo, según contó Rivera, hacia el Estadio Levi’s donde se presentará Bad Bunny el próximo 8 de febrero.

“Como puertorriqueño, tengo ciudadanía estadounidense, pero aún me preguntan si tengo mi tarjeta verde”, dijo Rivera al LA Times. “Es realmente frustrante que la gente que voluntariamente no quiera enterarse de la gran contribución que los latinos están haciendo a este país, y en mi caso, los puertorriqueños, y la forma en que ICE está tratando a nuestra gente es algo muy triste”.

Ektor Rivera, graduado de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, también realizó un retrato de la actriz boricua Rita Moreno, por comisión de Luis Miranda, padre de Lin-Manuel Miranda, que ahora se exhibe en el Centro de Bellas Artes de Santurce en San Juan.