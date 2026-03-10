Así es la Nueva experiencia inmersiva en el Planetario de Bogotá: un viaje sensorial

El Planetario de Bogotá presentará un concierto inmersivo en el domo. Foto: Planetario de B

Con el concierto “Canto de origen”, el Planetario de Bogotá ofrecerá un viaje sensorial guiado por la agrupación Tamsaianka que “transita de la introspección a la celebración, invitando a la conexión profunda con la vida a través del sonido, el movimiento y la imagen”, mencionó la alcaldía en un comunicado.

La propuesta ritual contemporánea de Tamsaianka se fusionará con la danza y las artes visuales en una experiencia inmersiva que se realizará en el domo del planetario el próximo 12 de marzo a las 6:00 p.m.

Las boletas se pueden adquirir a través de TuBoleta y tienen un costo de COP 36.000.

Tamsaianka se ha alimentado de las músicas indígenas colombianas, algunos sonidos de oriente, la improvisación y las músicas contemporáneas.

Carlos Gómez Montoya interpreta flautas indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y del altiplano cundiboyacense, así como la flauta traversa occidental, el saxofón y el metalófono, Jenny León Ochoa interpreta el piano, la melódica y el metalófono.

