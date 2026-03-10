Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Así es la Nueva experiencia inmersiva en el Planetario de Bogotá: un viaje sensorial

El Planetario de Bogotá presentará el próximo 12 de marzo un concierto inmersivo que integrará música, danza y artes visuales en una experiencia escénica envolvente dentro del Domo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Cultura
10 de marzo de 2026 - 03:56 p. m.
El Planetario de Bogotá presentará un concierto inmersivo en el domo.
El Planetario de Bogotá presentará un concierto inmersivo en el domo.
Foto: Planetario de B
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Con el concierto “Canto de origen”, el Planetario de Bogotá ofrecerá un viaje sensorial guiado por la agrupación Tamsaianka que “transita de la introspección a la celebración, invitando a la conexión profunda con la vida a través del sonido, el movimiento y la imagen”, mencionó la alcaldía en un comunicado.

La propuesta ritual contemporánea de Tamsaianka se fusionará con la danza y las artes visuales en una experiencia inmersiva que se realizará en el domo del planetario el próximo 12 de marzo a las 6:00 p.m.

Vínculos relacionados

Daniel Ledesma, líder social: “Yo era uno de esos a los que les decían que no tenían futuro”
Tamara Silva Bernaschina: “La escritura es más descubrimiento que invención”
“Epic: Elvis Presley in Concert” el documental que da vida a El rey con grabaciones inéditas

Las boletas se pueden adquirir a través de TuBoleta y tienen un costo de COP 36.000.

Tamsaianka se ha alimentado de las músicas indígenas colombianas, algunos sonidos de oriente, la improvisación y las músicas contemporáneas.

Carlos Gómez Montoya interpreta flautas indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y del altiplano cundiboyacense, así como la flauta traversa occidental, el saxofón y el metalófono, Jenny León Ochoa interpreta el piano, la melódica y el metalófono.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Planetario de Bogotá

Agenda cultural

Tamsaianka

Canto de origen

Música

Música indígena

Flautas

Agrupaciones colombianas

Qué hacer en Bogotá

Planes en Bogotá

Qué hay en el planetario

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.