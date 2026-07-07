Asista gratis al Encuentro Iberoamericano de Cultura 2026 en Bogotá

La Biblioteca Virgilio Barco será una de las sedes del Encuentro Iberoaméricano de Cultura y su programación de actividades será el viernes 17 de julio, de 10:00 a. m. a 1:00 p. m.

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Bogotá será la sede del Encuentro Iberoamericano de Cultura 2026, un evento que reunirá durante tres días a especialistas, gestores culturales, investigadores y representantes de diez países para conversar sobre el papel de la cultura en el desarrollo de las ciudades y el bienestar de las comunidades.

La programación se realizará del 15 al 17 de julio en distintos escenarios culturales de la ciudad y estará abierta al público de manera gratuita, con inscripción previa y hasta completar el aforo.

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Bajo el lema “Cultura y desarrollo sostenible: hacia una agenda de cooperación cultural en Iberoamérica”, el encuentro busca abrir un espacio de diálogo sobre el papel de la cultura como herramienta para fortalecer la inclusión social, la creatividad, la educación artística y el desarrollo sostenible.

Durante el evento participarán más de 30 expertos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Honduras, México, Panamá y Portugal, quienes compartirán experiencias y debatirán sobre los principales desafíos culturales de la región.

Además, se presentarán el Plan de Cultura Bogotá: Una brújula hacia 2038 y la investigación Ciudades conectadas: vida cotidiana, cultura y transformación digital en Bogotá, Ciudad de México y Río de Janeiro.

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Uno de los aspectos del encuentro es que, al finalizar cada charla, los asistentes podrán participar en conversaciones con los invitados.

La entrada es gratuita, pero requiere registro previo. Cada persona puede inscribirse a una o varias sesiones, según su interés, hasta completar el aforo disponible.

La programación incluye cinco sesiones distribuidas en la Biblioteca Pública Virgilio Barco, la Cinemateca de Bogotá, el Centro de Felicidad de Chapinero, entre otros espacios culturales de Bogotá.

Durante el encuentro también se discutirán los retos de la Carta Cultural Iberoamericana, documento que orienta políticas y proyectos de cooperación para la protección y promoción del patrimonio cultural compartido en la región.

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La edición de este año hace parte de la estrategia de internacionalización de Bogotá, con la que la ciudad busca fortalecer su participación en las conversaciones sobre gestión y políticas culturales en Iberoamérica.

La apertura, el 15 de julio, estará a cargo de Raphael Callou, director general de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); Donatella Montaldo, directora de la OEI en Colombia, y Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

Para Trujillo, el encuentro permitirá “consolidar conexiones estratégicas” y fortalecer el posicionamiento de Bogotá como un referente en gestión cultural y políticas públicas. Además, señaló que será una oportunidad para generar conversaciones entre especialistas y ciudadanía sobre los desafíos de la cultura en Iberoamérica.

Por su parte, Callou afirmó que la cultura es uno de los pilares del desarrollo sostenible porque, además de impulsar la creatividad y la economía, fortalece el tejido social, promueve la inclusión y genera sentido de pertenencia.