“Las palabras del cambio”: diez tomos de discursos de Petro llegarán a bibliotecas públicas

(FILES) Colombia's President Gustavo Petro speaks after casting his vote during the presidential election in Bogota on May 31, 2026. Outgoing Colombian President Gustavo Petro announced on July 5, 2026, that he will step down early on July 20, before his right-wing successor, Abelardo de la Espriella, is scheduled to take office in early August. (Photo by Luis ACOSTA / AFP) Foto: AFP - LUIS ACOSTA

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“Las palabras del cambio”, la colección de libros que recopila los discursos e intervenciones del presidente Gustavo Petro, podrá ser consultada en las bibliotecas públicas del país. Los diez tomos serán distribuidos a las 1.700 instituciones en diferentes regiones de Colombia.

Aunque algunos de los tomos ya han llegado a sus destinos, se espera que para el 20 de julio los libros puedan ser consultados en todo el territorio. Adicionalmente, se podrán leer a través del repositorio digital de la Biblioteca Nacional de Colombia.

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“Presento este libro. Bueno, no sé quién lo vaya a leer, pero es nuestro testimonio. Dada toda la trampa hecha en redes y en medios de comunicación privados, que dejamos escrito. Son diez tomos de mis palabras siendo presidente de Colombia”, dijo el primer mandatario cuando anunció el lanzamiento de los tomos durante un Consejo de Ministros televisado el pasado 16 de junio. “No sé cómo venderán esto, pero yo no me gano ni un pesito”, aseguró.

Afirmó que esta colección es, además, un registro de las principales decisiones de su gobierno.

La impresión de los tomos estuvo a cargo de la Imprenta Nacional por medio de su contrato con el Ministerio de las Culturas. Juan David Correa, quien fue uno de los editores en el proyecto, comentó que seleccionaron 1.200 discursos producidos entre 2022 y 2026 con corte a mediados de abril.

“Más o menos la tercera parte de cada año fue publicada”, dijo. Algunos de los discursos que no hicieron parte de la recopilación estaban relacionados con temáticas muy coyunturales, de nombramientos o muy institucionales. Quisieron enfocarse en las “ideas de este gobierno: la transición energética, el medio ambiente, la justicia social, los derechos de la gente, la nueva manera de mirar el país culturalmente, las Fuerzas Armadas y la Seguridad Humana, entre otros”, continuó.

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Cada libro contiene entre 50 y 70 discursos y, como mencionaron en la carta de presentación, realizaban una intervención mínima, pues no querían realizar una edición literaria que convirtiera los discursos en una “narrativa distinta a la que había producido oralmente el presidente”.

“Queríamos conservar la voz del presidente porque en su reflexión, en sus contradicciones, en su manera de pensar en vivo, creemos que hay un valor. Por eso, los discursos son discursos orales editados, corregidos en onomatopeyas y reiteraciones, pero básicamente son discursos orales editados para que la gente conserve esa voz que nos parece que fue muy importante estos cuatro años”, afirmó Correa.

La coordinación de este proyecto comenzó en enero y estuvo a cargo de Gloria Ortega desde la presidencia. Para la realización del proyecto, desde el DAPRE se contrataron editores, coordinadores editoriales, diseñadores, diagramadores y correctores ortotipográficos.

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