Asociaciones de libreros piden archivar proyecto de ley del libro

Cuatro asociaciones del sector editorial en Colombia solicitaron frenar el Proyecto de Ley 427 sobre el libro que en este momento circula en el Congreso de la República y que ya fue aprobado en primer debate en Cámara de Representantes, puesto que aseguran no fueron consultados y definen el documento como un “exabrupto”.

La solicitud la hicieron mediante un comunicado en el que firman la Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil (ACLIJ), la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia (ASEUC) y la Cámara Colombiana de la Edición Independiente (CCEI). Allí piden que la Comisión VI de la Cámara de Representantes, archive el Proyecto de Ley número 427 “Por medio del cual se fortalece el ecosistema del libro en Colombia y se dictan otras disposiciones”.

Dentro de las razones expuestas en el texto, consideran que el proyecto no refleja los intereses de autores, editoriales, librerías y otros actores del ecosistema del libro.

“El Proyecto de Ley número 427 es un exabrupto en cuya redacción no se entendió, ni se expresó la complejidad del sector, ni se tuvieron en cuenta las necesidades de todos sus actores. Participaremos en los debates y audiencias públicas cuantas veces sea necesario, pero nuestra recomendación sigue siendo archivar el proyecto porque no vemos en él una base fértil ni apropiada para la discusión”, dicta la carta.

Así mismo, las agremiaciones señalan que no se tuvieron en cuenta sus sugerencias en el proyecto y que no fueron escuchadas en el debate. “Algunas de nuestras organizaciones conversaron con miembros de las UTLs de algunos Representantes a la Cámara, no vemos reflejadas nuestras sugerencias en el Proyecto de Ley, y, por lo tanto, sentimos que no fuimos escuchados”, expresan.

En el comunicado establecen como ejemplo al Ministerio de Cultura, que trabaja en la Ley General de Cultura, quienes aseguran que han tenido con conversación directa con el sector y que, aunque aún no es de carácter público, ha dado muestras de su contenido mediantes socializaciones al sector.

Según el documento en que se presenta el Proyecto de Ley 427 se busca “propiciar el desarrollo armónico normativo e institucional en los niveles nacional, distrital, departamental y municipal para fortalecer el ecosistema del libro en Colombia”.