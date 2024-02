Autorretrato de Van Dyck es vendido por US$2,43 millones en subasta de Sotheby’s

Fotografía cedida por Sotheby's donde se muestra un autorretrato del flamenco Anthony Van Dyck. En total, 19 cuadros se quedaron sin dueño de los 49 que se ofrecían en la subasta. Foto: Sotheby's

La casa de Sotheby’s tuvo un autorretrato del artista flamenco Anthony Van Dyck como la obra mejor vendida en una subasta llevada a cabo el jueves 1 de febrero en Nueva York, EE. UU. El cuadro del artista se vendió por US$2,43 millones. En la subasta se ofrecieron 49 obras de diferentes artistas, entre estos, autoría de varios maestros del barroco español que dejaron algo de decepción en las ventas.

19 de las obras no lograron venderse. De los maestros españoles, solo un cuadro de Luis Meléndez (Naturaleza muerta con alcachofas y tomates) alcanzó un precio destacable, al venderse por US$2,05, pero las otras “joyas” de la subasta corrieron peor suerte: un Ribera fue retirado, un Murillo no se vendió y no hubo pujas encarnizadas por un cuadro de juventud de El Greco.

´El martirio de San Lorenzo´ de El Greco (pintado en 1568, en su época veneciana), recientemente descubierto y que la casa había destacado en su promoción del evento, se vendió por US$571.500, dentro de lo esperado.

Lea: “Siempre pienso primero en la cultura”: Luis Guillermo Quintero

Quizás llamó más la atención la ausencia de un cuadro de José de Ribera, un retrato de Santiago el Mayor, que una portavoz de Sotheby's confirmó había sido retirado previamente, o la falta de compradores de una escena religiosa de Bartolomé Esteban Murillo. Ambos se presentaban como algunas de las piezas más interesantes de la jornada.

Más sobre El Magazín Cultural El señor de los jardines Alberto Gómez Mejía preside la Fundación Jardín Botánico del Quindío desde 1985 y la Red Nacional de Jardines Botánicos desde 1996. Es una eminencia en el área de las ciencias ambientales y un creyente de la educación como camino de transformación. Su más reciente libro publicado en diciembre pasado es “Aves del corazón de los Andes de Quindío”. Leer más El señor de los jardines Cristina Rivera Garza reúne 18 años de poesía en “Me llamo cuerpo que no está” La escritora mexicana acaba de reunir casi dos décadas de poesía en un volumen en el que habla de la vulnerabilidad de los cuerpos, de la violencia contra las mujeres, la enfermedad o el lenguaje como investigación. Leer más Cristina Rivera Garza reúne 18 años de poesía en “Me llamo cuerpo que no está”

Como en el caso del Murillo, un autorretrato de Peter Paul Rubens que encabezaba la subasta, estimado entre 3 y 5 millones de dólares, no llegó al mínimo y se quedó sin vender, agregó. Posteriormente, la institución abrió otra subasta con más de un centenar de obras menores en las que hubo una tónica similar, con alguna sorpresa: una escena religiosa atribuida al valenciano Juan Rexach se vendió por US$91.440, muy por encima de la estimación más optimista, de US$50.000.

Le puede interesar: Mincultura se pronuncia ante comunicado sobre una supuesta crisis cultural

Un retrato de la reina consorte María Josefa Amalia de Sajonia por Vicente López y Portaña se vendió por US$22.860, dentro de los márgenes, mientras que no se vendieron un retrato del rey Felipe IV de España, obra de un seguidor de Diego Velázquez, ni un ramo de flores de Juan de Arellano.