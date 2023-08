El azul índigo se toma el Centro Colombo Americano con la muestra “Azul Barichara”

La artista Ángela Jiménez también es arquitecta. Foto: Cortesía

En la Sala de Exposiciones del Centro Colombo Americano de Bogotá, la artista bogotana Ángela Jiménez presentará su nueva exhibición “Azul Barichara”, a partir del 16 de agosto. En esta muestra la artista se basa en una investigación que realizó durante dos años acerca del azul índigo y las formas de obtención de este pigmento a través de la planta del añil. La exhibición se presentará hasta el 30 de septiembre.

Bajo la curaduría de Diego Correa, Jiménez, quien durante 40 años ha trabajado por la cultura, educación y medio ambiente de Barichara, presenta sus obras que hablan de este pigmento azul y método de obtención con la intención de promover prácticas de manufactura amigables con los recursos naturales y que generen oportunidades económicas para los habitantes del municipio santandereano.

“Gracias al trabajo en conjunto con la red de Centros Colombo Americanos del país y que nos permite realizar itinerancias de diferentes proyectos culturales de Bogotá hacía las regiones y viceversa, hemos traído desde el Centro Colombo Americano Bucaramanga esta exposición de la arquitecta y artista bogotana radicada en Barichara, Santander, Ángela Jiménez. Azul Barichara les permitirá a nuestros públicos de la capital conocer la larga historia de la producción del añil o azul índigo y las nuevas formas de construir un equilibrio armonioso entre tradición, producción y medio ambiente. Azul Barichara rescata del olvido no solo un color, sino saberes ancestrales que pueden florecer de nuevo”, afirma Maricela Vélez, directora cultural del Centro Colombo Americano de Bogotá.

La exhibición “Azul Barichara” resulta de una investigación realizada por la artista en la que trabajó la elaboración de papel con fibras naturales, piña, fique, morera y algodón. Luego de esto, Jiménez se interesó por una planta de la que oyó hablar en el pueblo santandereano, el añil y cómo de este se extraía el pigmento que crea el color índigo. “Yo me he dedicado a la manufactura del papel. Entonces me parecía el complemento perfecto el hacer papel y pintar con índigo sobre ese papel. El índigo viene de la India y es ese color azul que se ha popularizado en Estados Unidos por los blue jeans. Cada cultura ha encontrado el índigo en alguna planta: en África es una, en Asia es otra, aquí en América tenemos la nuestra. Aquí en Barichara, yo le había oído a un paisano, Juan Carlos Prada, contarme que su abuelo se dedicaba a extraer el índigo”, explica Ángela Jiménez.

El tema de investigación de Jiménez es uno lleno de capas que permean múltiples áreas como botánica, química, arte, moda, historia, economía y medio ambiente. La artista aprendió que el añil, o como es conocido en la botánica: Indigofera tinctoria, y el color o pigmento que se extrae químicamente, tiene diferentes significados en la historia del arte y la forma en la que este color ha sido usado en Barichara desde la época precolombina y que, además, fue el color que vistió Policarpa Salavarrieta el día de su ejecución. “Ángela Jiménez recupera una técnica de obtención del color que tuvo incidencia comercial en los países de América del siglo XVII al XIX. Esa técnica es la extracción de la pasta de añil que originalmente se utilizaba para tinturar de azul telas tanto en pueblos indígenas como durante la Colonia y la República. Otro objetivo es mostrar cómo una artista de ciudad regresa a las montañas de Santander y decide observar su entorno, analizar su entorno, pero con una visión técnica de la tradición, de la preservación y de la recuperación para lograr una expresión personal”, afirmó Diego Correa.

