Bad Bunny es llamado al orden por el INAH tras visita al Museo Nacional de Antropología

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) respondió oficialmente a la controversia generada en torno a una visita reciente del artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, al Museo Nacional de Antropología (MNA) de la Ciudad de México.

Redacción Cultura
28 de diciembre de 2025 - 09:47 p. m.
Hasta el momento, no se han anunciado sanciones formales ni declaraciones adicionales por parte de Bad Bunny.
Foto: AFP - ROBYN BECK
La polémica se desató luego de que el cantante compartiera en sus Instagram Stories imágenes y videos de su recorrido por el museo, realizado el pasado 17 de diciembre, en el que aparece junto a varias piezas del acervo cultural, entre ellas una estela prehispánica sin vitrina de protección.

En una de las fotografías que circulan en redes sociales se observa al intérprete con la mano sobre la estela, una acción que contraviene las normas de conservación del museo.

El INAH confirmó que durante toda la visita personal de custodia estuvo presente y, al percatarse del contacto físico con la pieza, advirtió al artista que no estaba permitido tocar los bienes arqueológicos, lo que motivó que retirara la mano de inmediato.

En su pronunciamiento, la institución recordó que el contacto físico está prohibido con todas las piezas arqueológicas exhibidas en sus recintos, dado que cualquier material externo puede causar daños irreversibles.

La institución subrayó que estas reglas aplican de manera uniforme a todos los visitantes como parte de los protocolos básicos de conservación del patrimonio cultural.

El debate, que lleva varios días en plataformas digitales, ha puesto en el centro de la conversación pública la responsabilidad de las figuras públicas al difundir este tipo de imágenes y ha generado cuestionamientos sobre la vigilancia en espacios culturales y la percepción de trato diferencial hacia celebridades.

Hasta el momento, no se han anunciado sanciones formales ni declaraciones adicionales por parte del artista sobre el incidente, y el INAH mantiene la postura de que el episodio se resolvió en el momento con la intervención de la custodia del museo.

Por Redacción Cultura

Mery Esmeralda Agón amado(56835)Hace 35 minutos
La ignorancia es atrevida!
willy1967(97496)Hace 50 minutos
No cero que este personaje entienda la importancia de las piezas artísticas, este esperpento de artistista es una vergüenza para la musica... los que lo siguen no tienen idea lo que es el arte...
