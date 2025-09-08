No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Banksy pinta mural en Londres sobre represión tras arresto de 900 manifestantes

El artista callejero británico Banksy volvió a actuar este lunes en Londres con una pintura realizada en el Tribunal de Justicia de la capital británica, que ya se encuentra cubierta y bajo vigilancia.

EFE
08 de septiembre de 2025 - 03:46 p. m.
LONDRES, 08/09/2025.- El misterioso artista callejero británico Banksy volvió a actuar este lunes en Londres con una pintura realizada en el Tribunal de Justicia de la capital británica que ya se encuentra cubierta y bajo vigilancia. La pintura, que se hizo viral en redes sociales, representa a un juez sosteniendo un mazo y golpeando a una persona que sostiene una pancarta manchada de sangre y se sitúa en una de las paredes exteriores del edificio Queen's Building, que forma parte del complejo del Tribunal de Justicia en Londres. EFE/ Guillermo Garrido
LONDRES, 08/09/2025.- El misterioso artista callejero británico Banksy volvió a actuar este lunes en Londres con una pintura realizada en el Tribunal de Justicia de la capital británica que ya se encuentra cubierta y bajo vigilancia. La pintura, que se hizo viral en redes sociales, representa a un juez sosteniendo un mazo y golpeando a una persona que sostiene una pancarta manchada de sangre y se sitúa en una de las paredes exteriores del edificio Queen's Building, que forma parte del complejo del Tribunal de Justicia en Londres. EFE/ Guillermo Garrido
Foto: EFE - Guillermo Garrido
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La pintura, que se hizo viral en redes sociales, representa a un juez sosteniendo un mazo y golpeando a una persona que sostiene una pancarta manchada de sangre y se sitúa en una de las paredes exteriores del edificio Queen’s Building, que forma parte del complejo del Tribunal de Justicia en Londres.

De acuerdo con la BBC, aunque la obra no retrata un evento en particular, la pintura de Banksy apareció después de que la policía arrestara a 900 personas que protestaban en contra de la prohibición al grupo activista Palestine Action.

Vínculos relacionados

“Querer verme representado me hizo preguntarme dónde estaban las personas ‘queer’ antes” 
Netflix adapta la novela “En diciembre llegaban las brisas”, de Marvel Moreno
Jerónimo García Riaño habla sobre su libro de cuentos “Geometría del engaño”

El artista callejero reivindicó en su cuenta de Instagram la autoría de la imagen, que esta misma mañana se presentaba cubierta con dos paneles negros de plástico, vallas metálicas y dos vigilantes de seguridad que permanecen constantemente frente a ella.

Banksy vuelve a actuar después de que el pasado 30 de mayo apareciera una de sus obras en Marsella (sur de Francia), y regresa a la capital británica después de crear en agosto de 2024 nueve obras de temática animal, entre ellas la famosa garita de Policía situada en la City (distrito financiero) y reconvertida en un tanque de pirañas.

El artista es conocido por reivindicar problemas sociales, políticos y medioambientales a través de su arte callejero en varias partes del mundo y sus obras son muy cotizadas, llegando a alcanzar decenas de millones de euros en subastas.

Por EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Banksy

Banksy obras

Banksy Londres

Londres

Has Banksy's identity been revealed?

Why is Banksy so famous?

Banksy instagram

Banksy arte

Banksy latest art 2025

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar