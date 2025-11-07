Beatriz González inaugura una nueva exposición de sus telones “Guerra y Paz”

En la exposición, contrastan telones con escenas de dolor con aquellos que celebran la vida y la paz. Foto: Cortesía Casas Reigner

El conflicto armado ha sido campo fértil de inspiración para las artes. Se escucha hablar de Doris Salcedo, con su contramonumento “Fragmentos”, al igual que de Fernando Botero, en cuya obra es usual ver escenas de sangre y violencia de nuestra guerra interminable. Y en esa lista de grandes artistas colombianos no puede faltar tampoco Beatriz González, que este viernes inaugura una nueva exposición a propósito de este tema.

A partir de hoy, 7 de noviembre, y hasta el próximo 16 de noviembre se exhibirá en la galería de arte contemporáneo Casas Reigner (Calle 70A#7-41) “Guerra y Paz”, una muestra de telones pintados por la maestra que exploran los camino del posconflicto. Inspiradas en los años posteriores a la firma de los acuerdos de paz con las FARC, estas obras yuxtaponen escenas de violencia que recuerdan la importancia de la memoria y momentos de paz que ponen el foco en la resiliencia y la posibilidad de reconciliación.

Por ejemplo, en “Guerra”, González representa a un grupo de trabajadoras sexuales asesinadas, cuyos cuerpos fueron abandonados a orillas de un río. “Paz”, en contraste, muestra a miembros de la comunidad indígena kogui celebrando con música la restitución de sus tierras.

Estos telones fueron creados en 2022 y ya han hecho un recorrido por el mundo que ha incluido paradas en Países Bajos y México. Ahora, en su paso por Colombia, busca interpelar nuevamente al público sobre las implicaciones de seguir adelante tras una tragedia. La memoria, la verdad, el compromiso con la no repetición y la apertura al diálogo y al perdón son temas que se pueden ver en cada una de las obras que componen esta exposición.

Beatriz González es una de las artistas vivas más importantes del país y esta exposición representa una ventana hacia el trabajo de una de las mujeres que ha marcado la historia del arte contemporáneo. La muestra de “Guerra y Paz”, además, coincide con la celebración de sus 93 años, por lo que se presenta también como una oportunidad de conmemorar su vida y obra.