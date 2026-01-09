Beatriz González: reacciones del mundo cultural tras la muerte de la artista colombiana

La creadora de “Los Suicidas del Sisga”, Beatriz González, murió a los 93 años.

Beatriz González falleció este 9 de enero a los 93 años. La noticia fue confirmada por su familia, aunque por el momento no conocen los motivos de su deceso. La artista colombiana deja un legado invaluable para la escena cultural del país.

Sus obras causaron profundas reflexiones en torno a temas sociales y políticos que marcaron el contexto nacional, apropiándose muchas veces de imágenes mediáticas para darles un nuevo significado. Un ejemplo de esto es una de sus creaciones más destacadas, “Los Suicidas del Sisga” (1965), una pintura que estuvo inspirada en una fotografía de una crónica roja publicada por El Tiempo, que plasmaba el suicidio de dos enamorados.

Su estilo, que se salió de las normas convencionales de la academia, la convirtieron en una figura revolucionaria. Debido a su influencia y legado, varias figuras y entidades del mundo cultural del país han reaccionado frente a su fallecimiento.

La ministra de las Culturas, los Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, en forma de homenaje, publicó en su cuenta de X la pintura “Señor presidente, qué honor estar con usted en este momento histórico” (1987). Además, recordó su trabajo como curadora del Museo Nacional y anunció que se habilitará una sala temporal dentro del museo para la exposición, que contará con obras como “Los Suicidas del Sisga” y 23 grabados.

El secretario de Cultura de Bogotá, Santiago Trujillo, dijo que la capital honra su vida y su obra y que la visión artística de González queda como “una impronta indeleble en sus obras, en los columbarios, en el arte que nos enseñó a interpelar, a no olvidar”.

Asimismo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, envió un saludo solidario a la familia de la artista y, de igual forma, destacó el valor de los columbarios del Cementerio Central como “una huella indeleble de su talento y de su mirada única de la historia y la violencia en Colombia”.

El exministro de las Culturas, Juan David Correa, mencionó el legado invaluable que deja González en el país y la describió como “una pionera que abrió el camino para la imaginación y el arte político de gran potencia en el país y el mundo”.

Por su parte, Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, retrató a la artista como “una defensora acérrima de la paz” y como “un ser humano excepcional”.

Algunas de las entidades culturales también han manifestado sus condolencias.

El Museo de Arte Moderno de Bogotá expresó que lamentaba profundamente el fallecimiento de la artista y la reconoció como una de las fundadoras del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) y como una “figura central en la construcción de modernidad crítica en América Latina”. González fue una de las primeras artistas en realizar una exposición individual en el MAMBO.

La Fundación Gilberto Álzate Avendaño posicionó a González como una de las principales figuras del arte contemporáneo en Colombia y dijo que su obra “transformó la manera de mirar nuestra historia, lo cotidiano y lo político, dejando una huella imborrable en la memoria cultural del país”.

El programa ARTBO, de la Cámara de Comercio de Bogotá, recordó el homenaje que le hicieron a González en la primera edición del reconocimiento Trayectoria y señalaron que su arte era una “herramienta crítica frente a la violencia, la memoria y las estructuras de poder”.