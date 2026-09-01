Blu Radio confirma que Mañanas Blu 10 a.m., de Camila Zuluaga sale del aire

Periodista de Blu Radio Foto: El Espectador - Andrés Cárom

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El 31 de agosto se conoció la decisión de terminar el programa de Blu Radio, “Mañanas Blu 10 a. m.”, dirigido por la periodista Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo. La franja que se emitía entre las 10:30 a. m. y la 1:00 p. m. tuvo su última emisión el pasado lunes.

Según conoció este diario, la razón detrás de esta decisión responde a cuestiones financieras de la emisora. El equipo de trabajo fue informado durante la jornada. En el espacio también participaban periodistas como Sebastián Nohra, Hugo Mario Palomar, David Ferro y Óscar Montes, entre otros.

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Se conoció también que el programa, que era liderado por Zuluaga y Restrepo, no será reemplazado por uno nuevo y que la franja horaria que ocupaba (de 10:30 a.m. a 1:00 p.m.) será repartida entre otros espacios ya existentes: “Mañanas Blu”, con Néstor Morales, ya no irá hasta las 10:30 a.m., sino que se extenderá hasta las 12:00 del día. A esa hora empezará “Meridiano Blu”, con Ricardo Ospina, que a partir de la fecha se adelantará una hora respecto a su horario original.

El programa liderado por Zuluaga había comenzado en 2018 e hizo énfasis en temas de las regiones del país. Hasta el momento, los periodistas de la mesa de trabajo no se han pronunciado frente a la decisión.

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En redes sociales, diferentes personajes han reaccionado al anuncio de la salida del aire del programa, que obtuvo dos premios de periodismo Simón Bolívar por su trabajo periodístico.

Este caso se une a los cambios que se han realizado en el ecosistema radial en los últimos años por temas de presupuesto, como las fusiones entre RCN Radio y La FM, y más recientemente, la de Caracol Radio y La W.

*El Espectador hace parte del mismo grupo de medios de Caracol TV y BluRadio

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