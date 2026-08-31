Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los límites para intervenir una obra de Rogelio Salmona protegida como patrimonio

La demolición de unas escaleras diseñadas por el arquitecto Salmona y otros cambios en un apartamento de Bogotá abrieron preguntas sobre los límites para intervenir un inmueble declarado Bien de Interés Cultural. El Distrito explicó que la escalera original deberá ser restituida.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Cultura
01 de septiembre de 2026 - 01:00 a. m.
Antes y después de las escaleras diseñadas por Rogelio Salmona, que fueron demolidas durante la remodelación del apartamento.
Antes y después de las escaleras diseñadas por Rogelio Salmona, que fueron demolidas durante la remodelación del apartamento.
Foto: Captura de pantalla de video compartido en redes sociales.

Las preguntas —y los cuestionamientos— se multiplicaron a la par del video que mostró la demolición de unas escaleras y otros cambios en un apartamento diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona. Hubo indignación colectiva por ver una obra de patrimonio derribada,...

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Rogelio Salmona

Arquitectura

Bien de Interés Cultural

Patrimonio

Noticias hoy

Noticias Colombia hoy

Obra de Salmona

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.