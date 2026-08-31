Los límites para intervenir una obra de Rogelio Salmona protegida como patrimonio

Antes y después de las escaleras diseñadas por Rogelio Salmona, que fueron demolidas durante la remodelación del apartamento.
Foto: Captura de pantalla de video compartido en redes sociales.
Las preguntas —y los cuestionamientos— se multiplicaron a la par del video que mostró la demolición de unas escaleras y otros cambios en un apartamento diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona. Hubo indignación colectiva por ver una obra de patrimonio derribada,...
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