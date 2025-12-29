Bogotá cerró este 2025 con más de 18.000 eventos culturales en toda la ciudad

El Eje Ambiental fue uno de los lugares elegidos para la BOG25. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá dio a conocer a los ciudadanos su informe de gestión de este 2025. De acuerdo con la entidad, este año se realizaron más de 18.000 eventos culturales en la capital.

Además, el secretario de Cultura, Santiago Trujillo, declaró que este sector aportaba $20,8 billones de pesos a la economía, además de afirmar que genera más 235.000 empleos y que representa el 4,8% del PIB.

“En 2025 la cultura se consolidó como un eje estratégico del desarrollo de Bogotá. La inversión cultural amplió su alcance territorial y sectorial. La ciudad fortaleció su posición en el circuito internacional de grandes eventos y, de forma simultánea, expandió la vida cultural en los territorios y en el espacio cotidiano de la ciudadanía, integrando barrios, transporte público y espacio común”, dijo Trujillo.

Bienal Internacional de Arte y Ciudad, BOG25

Uno de los eventos destacados de este año fue la primera Bienal Internacional de Arte y Ciudad (BOG25). Este encuentro se planteó a partir del objetivo de mirar a la capital como una obra de arte en sí misma y se desarrolló en 28 sedes, entre espacios expositivos y no convencionales de Bogotá.

La BOG25 contó con la participación de más de 250 artistas de 12 países y tuvo como invitada de honor a una delegación de mujeres artistas de Ciudad de México. Entre los espacios más representativos que se transformaron a partir de la Bienal se encuentran el Eje Ambiental, el Parque Lourdes y el Palacio San Francisco, donde se congregaron aproximadamente 3 millones de asistentes, durante 7 semanas.

Conciertos en Bogotá

Este año, la capital contó con 2.243 conciertos en su agenda cultural, reuniendo a cerca de 4 millones de asistentes. El Festival Estéreo Picnic, uno de los eventos más reconocidos en el ámbito latinoamericano, atrajo a más de 51.000 turistas.

Asimismo, festivales como el Cordillera, reunieron a artistas de la talla de Rubén Blades y Carlos Vives, logrando la presencia de 80.000 espectadores. Además, se continuó con la programación de conciertos al parque, con géneros como la salsa, el hip hop, la música colombiana, entre otros. De manera particular, Rock al parque tuvo la asistencia de 253 mil personas. También se inauguró el complejo Vive Claro, donde se presentaron artistas como Shakira, Linkin Park y Green Day.

Eventos BibloRed

Desde la Red Distrital de Bibliotecas Públicas (BibloRed) se articularon una serie de iniciativas en torno a la lectura. En primer lugar, la FILBO 2025, que tuvo 500 invitados nacionales e internacionales y a España como país de honor, terminó su agenda con más de 570 mil visitantes. Además, el pabellón inmersivo de la ciudad, “LEO, siento Bogotá” recibió a más de 50.000 participantes.

En otra instancia, en noviembre tuvo lugar el Festival Reverso, un evento literario que convocó a 685 poetas y contó con la participación de escritores como Piedad Bonnett, Tania Ganitsky y Federico Díaz-Granados.

Por último, este año cerró con La Vuelta, la feria nacional de editoriales independientes. Este evento reunió a 66 proyectos participantes y culminó con más de 1.000 asistentes en las actividades de la programación y una cifra que superó los 6.000 visitantes.

Navidad es Cultura

Esta fue una iniciativa distrital que propuso escenarios culturales en Navidad todos los capitalinos, entre los cuales se desarrollaron 693 actividades gratuitas, con la participación de más de 6.000 artistas.

Los eventos, que se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad, como la Plaza de Bolívar y la Plaza Cultural Santamaría, contaron con la presencia de 3 millones de personas.

Barrios vivos

En alianza con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la Secretaría de Cultura impulsó procesos comunitarios dentro de diferentes barrios, con el propósito de resolver problemáticas ciudadanas y culturales que se dan en estos sectores.

Con este proyecto, que se viene gestando desde 2024, este año se implementaron 163 laboratorios de cocreación comunitaria en las 20 localidades de Bogotá. Esto se suma a otros programas que hacen parte del informe completo de la Secretaría y que expandieron la cultura en el territorio capitalino este 2025.