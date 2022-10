Bogotá Horror Film Festival, un espacio para sumergirse en el cine de terror

Carlos Ortiz, director del Bogotá Horror Film Festival, afirma que el cine de género puede evitar que surja un asesino en serie en la sociedad. Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

Este año se desarrolla la cuarta edición del Bogotá Horror Film Festival. Hablemos de sus inicios.

El Bogotá Horror Film Festival nace en Santiago de Chile con el objetivo de hacer visible todo ese contenido de cine de género en Latinoamérica y en nuestro país. Surge hace cuatro años, porque fui seleccionado al Santiago Horror Film Festival y directores de varios festivales me dijeron: “Venga, hay que hacer el espacio allá para proyectar todo nuestro contenido”. Entonces, lo creamos, con la grata sorpresa de que realmente hay mucho contenido que no se puede ni se ha mostrado. Hasta el momento, hemos realizado más de siete presentaciones de películas que no han salido en salas de cines nacionales. Nosotros les hemos dado el espacio para que se vean no solo acá, sino en otros festivales a lo largo del mundo.

¿Y por qué hay películas que no se han mostrado, que no llegan a las salas de cine nacionales?

Porque es muy caro o a veces no encuentran distribuidores que los apoyen en los procesos. Si las películas colombianas llegan a estar en salas de cine, en ocasiones solo están en tres de ellas o durante un fin de semana. No están más tiempo en cartelera porque hay que pagar impuestos o pasar por otros procesos complejos. A pesar de que hay estímulos y ayudas, estas clases de películas, sobre todo las de género, no tienen mucha cabida en el país.

¿Por qué las películas de este género no tienen mucha cabida en Colombia?

A veces el Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC) no mira mucho al cine de género, entonces estas películas no cuentan con los recursos para poder terminarse, proyectarse o hacerse.

En cuanto al público, ¿le llama la atención este tipo de películas?

Sí, bastante. Estas películas están hechas por colombianos para colombianos y de latinoamericanos para latinoamericanos. Entonces, son procesos muy interesantes que cuentan nuestros paisajes, historias, mitos y leyendas. En 2019 estrenamos una película que se llama Tres días y fueron más de 350 personas a verla. También estrenamos una cinta que fue rodada en el barrio Las Cruces, en Bogotá, con raperos que son vampiros, entonces a la gente le pareció muy buena esa mezcla, y Pueblo de cenizas, rodada en el Eje Cafetero, con ese ambiente maravilloso de café y actores increíbles como Jorge Herrera. Otra película que estrenamos fue Anomalía, un largometraje colombo-boliviano, protagonizado por Juan Pablo Barragán, parecido al Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, pero rodado y hecho en nuestro país.

¿Qué le aporta al público el cine de género?

Este tipo de cine se relaciona con nuestra idiosincrasia y fortalece nuestros procesos culturales y la forma en cómo vemos las cosas, que es muy importante siempre tenerla y rescatarla. Creo que el cine en general necesita hacer eso, porque si no nos volvemos todos americanos o europeos. También, necesitamos contar nuestra historia. Tenemos procesos en nuestro continente muy hermosos como los que hace Lucio Rojas, un director que siempre resalta en su historia, a través del terror, el conflicto armado o las guerras civiles o los procesos que vivió Chile (considero que es una forma de hacer una catarsis necesaria). También, en Argentina, hay otro cineasta que cuenta la historia, las formas y costumbres de su pueblo.

Me gustaría que habláramos un poco más del cine de género. ¿Qué abarca este tipo de cine?

El cine de género abarca todas las pulsiones, miedos y temores que tenemos nosotros como especie: todo lo que no podemos explicar y está relacionado con la psicología de los individuos.

¿Y cómo romper con esa visión de que el cine de terror es solo susto?

El cine de género no es solo susto, es mucho más: es mostrar cómo un asesino en serie o el mal está en nuestra sociedad, lo que debe corregirse. Por ejemplo, lo que está haciendo Netflix con Dahmer es muy importante, porque va a evitar que una familia olvide a su hijo y se cree un asesino en serie.

¿Qué piensa sobre aquellos que afirman que las series o películas relacionadas con asesinos en serie tienden a glorificarlos?

Sí, una visión negativa… como lo que le sucedió a Stanley Kubrick con La naranja mecánica. Él quería mostrar a los “drugos” para que la gente no cometiese procesos violentos, pero que realmente se trataron de cometer. Pienso que la idea no es esconder, no contar ese tipo de cosas, sino lo contrario. Creo que hemos llegado a una madurez como sociedad en donde necesitamos enfrentar este tipo de cosas. Necesitamos hacer catarsis, ya sea por medio del audiovisual, la literatura, etc.

¿Cuál es la diferencia entre el cine de horror y terror? Porque uno podría llegar a pensar que son sinónimos…

Hay una gran diferencia entre ambos. Horror vendría siendo todo lo que es paranormal: procesos de fantasmas o del más allá. Cuando hablamos de terror nos referimos a seres humanos reales como Jason Voorhees, en Viernes 13, o Cara de cuero, en La masacre de Texas.

Otro término que causa confusión es lo referente al suspenso…

Sí… El suspenso tiene varias divisiones. No a todo se le puede llamar suspenso, pero básicamente es como la línea delgada entre lo que el espectador sabe y el personaje no. Aquí entran los thrillers psicológicos. A veces se mezcla el terror o el horror con el suspenso.

En este festival no solo se proyectan películas, sino que también se realizan charlas y talleres. ¿Por qué es importante tener espacios de formación?

Es importante para educar a nuestro público y realizadores. La idea es que no solo hagan, sino que tengan un espacio donde puedan entender lo que están haciendo los demás en cuanto al género, que no solamente es el cine, sino también la literatura, la ilustración, el maquillaje, la música, etc. (abarca muchas cosas). Entonces, nosotros realizamos laboratorios gratuitos para que la gente se entere, por ejemplo, de qué es el terror corporal o cósmico. En esta edición, vamos a contar con la participación de El Arracadas (Serialmente), quien estará dictando un taller de cómo hace su podcaster y se entera de toda esa cantidad de asesinos en serie.

En esta cuarta edición, el festival no solo se realizará en Bogotá, sino también en Zipaquirá. ¿Por qué?

Siempre buscamos llegar a los municipios aledaños a Bogotá. Entre más personas vean el festival, pues mejor. También, dejar a un lado esa centralización en Bogotá. Esta ciudad no es solo sus barrios, sino también los municipios. En ediciones anteriores estuvimos en Chía y Facatativá.

Ustedes no solo se encargan de la difusión de películas de suspenso y horror, sino también de ciencia ficción. ¿Por qué?

La ciencia ficción siempre va a estar muy ligada con el cine de género, porque tiene relación con universos diferentes. Aquí, la deformación de la realidad y del futuro o el pasado está mezclado con nuestra realidad. Siempre tenemos personajes como Luis Carlos Barragán, uno de los escritores más relevantes que tiene nuestro país y que hace terror cósmico, que viene siendo parte de la ciencia ficción. En sus libros o ilustraciones cuenta cómo pueden llegar unos aliens y matar vacas o individuos de nuestro país.

En el Bogotá Horror Film Festival participan películas nacionales e internacionales. ¿Cómo es el proceso curatorial? ¿Qué elementos se tienen en cuenta?

Nosotros hacemos parte de una red de festivales latinoamericanos de cine de género. Entonces, nuestro objetivo es ver, contar y mostrar todas esas películas internacionales que hacen parte de esa red. Nosotros asistimos a São Paulo, Brasil, en donde mostramos nuestro contenido latinoamericano. Aparte, nos llegaron este año más de 400 proyectos a nivel mundial. Tenemos cinco procesos curatoriales, que se encargan de seleccionar los mejores. Luego, hacemos el proceso con nuestros jurados nacionales e internacionales. Siempre trato de que ellos sean personas del medio y que se puedan visibilizar, como Arelis Ruiz, una de las productoras más relevantes de Argentina. Quiero mostrarle a la gente que también hay colombianos en otros países y con otras productoras trabajando sobre este género.