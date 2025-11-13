Cómo la cultura transforma la ciudad: la colección de Bogotá que lo explica

La colección propone reflexionar sobre la cultura como motor de innovación, memoria y convivencia urbana./ Foto de archivo: Bienal Internacional de Arte - Bogotá 2025 Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá lanzó la colección Cultura en Iberoamérica: Conversaciones desde Bogotá, un conjunto de seis publicaciones que recopila diálogos con líderes y gestores culturales de la región.

El material se enmarca en el Encuentro Ciudades y Cultura en Iberoamérica, realizado en septiembre en Bogotá, en donde participaron más de 250 profesionales para discutir cómo la cultura contribuye al desarrollo democrático y a la vida urbana en distintas ciudades de Iberoamérica.

Los seis libros pequeños y su serie de videopódcast plantean preguntas sobre la ciudad y la cultura. ¿Cómo se construye ciudad desde la diversidad? ¿Cuál es el papel de la cultura en la toma de decisiones públicas? ¿De qué manera la acción cultural territorial puede transformar la vida urbana?

Entre los participantes se encuentran Santiago Trujillo Escobar, Secretario de Cultura de Bogotá; Ana Francis Mor, Secretaria de Cultura de Ciudad de México; Cintia Montoses, Directora de Desarrollo Territorial y Diversidades de Río de Janeiro; Aura Cifuentes, especialista en transformación digital; Félix Manito y Roser Bertrán, de Fundación Kreanta (Barcelona); y Eduardo Mazuera, exdirector del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá.

La colección también hace parte de la iniciativa Acción Cultural Iberoamericana, con la que Bogotá busca fortalecer el intercambio cultural entre ciudades que enfrentan tareas similares, compartiendo algunas estrategias y experiencias sobre gestión cultural, diversidad y cooperación.

Puede acceder al material completo en el siguiente enlace. Cada libro incluye códigos QR que permiten escuchar el pódcast: Colección completa