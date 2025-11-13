Literatura en movimiento: empieza el Encuentro Nacional Relata 2025

El Encuentro Relata 2025 reúne autores y lectores para celebrar la escritura creativa en la Biblioteca Nacional. Foto: Redes sociales Relata

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este 13 y 14 de noviembre, la Biblioteca Nacional de Colombia se convertirá en el hogar del Encuentro Nacional de la Red de Escritura Creativa y Tertulias Literarias - Relata. Este espacio se presenta como una oportunidad para que los miembros de la red puedan divulgar su trabajo, así como conocer las iniciativas que han surgido en torno a la escritura creativa y la lectura dentro del gremio.

La Red Relata se fundó en 2006 y, en palabras de Daniel García León, miembro del Grupo de Literatura de la Biblioteca Nacional, este proyecto tiene el propósito de “fortalecer los procesos de escritura creativa y de lectura crítica en el país”. El encuentro también contará con el apoyo de Fundalectura, en el marco de la celebración de sus 35 años, y tendrán diversos eventos, que van desde talleres hasta charlas con autores tanto nacionales como internacionales.

Uno de los momentos imperdibles de la programación será la conferencia con Nona Fernández, una de las escritoras chilenas más importantes de la actualidad y ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2017. Su escritura política y fragmentaria ha marcado la literatura latinoamericana contemporánea y en esta charla nos invitará a explorar un sinfín de interrogantes que surgen en torno al tema de la memoria colectiva.

Este encuentro nacional también contará con la presencia de autores como Ricardo Silva, escritor y periodista colombiano, y Claudia Amador, escritora y ganadora del premio Elisa Mújica (2024) con su obra AltaSangre. Además, se tendrá la participación de otros agentes del sector, como lo es Inti-Huayra Guevara, editora y creadora de Volcán ediciones, un proyecto que nos invita a repensarnos la materialidad del libro y sus formas.

En la misma línea editorial, se lanzará la segunda entrega de la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Este proyecto nació en 2020 en colaboración con el Ministerio de Cultura, buscando rescatar algunas de las obras más importantes de escritoras de todas las regiones. Con música, comida y un micrófono abierto, se celebrará la llegada de su edición comercial a las librerías del país.

Además, tendrá lugar la Premiación del Concurso de Escritura de la Red Relata 2025. De acuerdo con los organizadores, este premio está pensado como una forma de “impulsar el oficio de la lectura y la escritura”. El concurso se fundamenta principalmente en el reconocimiento de cuatro categorías: ficción, no-ficción, poesía y narrativa gráfica.

La inauguración del evento será el jueves 13 de noviembre a las 9:00 a.m. El día iniciará con las palabras de Adriana Martínez-Villalba, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, Lina Castaño, coordinadora del Grupo del Libro de la BNC, y Catalina Navas, líder del programa Red Relata. La programación de este día se extenderá hasta las 5:30 p.m., con el evento de la Biblioteca de Escritoras Colombianas.

Por otra parte, la programación del viernes 14 de noviembre iniciará a las 8:00 a.m., en el Instituto Caro y Cuervo. La franja de la mañana estará dedicada a diversos talleres que van desde temas como la literatura infantil y la gramática del cómic hasta la exploración de escrituras autobiográficas y relacionadas con temáticas LGBTQ y de la naturaleza.

El horario de la tarde se retomará en la Biblioteca Nacional desde la 1:30 p.m., con diversas charlas y se cerrará el día con la premiación del Concurso Red Relata 2025 y un cóctel de cierre a las 5:30 p.m. en el hall central de la Biblioteca. Algunos de los eventos serán transmitidos por el canal de Facebook de Relata.