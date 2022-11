“Cada generación tiene lo suyo”: las empresas crecen sobre hombros de gigantes

La conferencista Ana Sarmiento fue incluida en el Top 100 Mujeres Líderes en España en el 2021. Foto: Cortesía

A través de la empresa se conectan las generaciones del pasado y del futuro. En su reciente libro, Cada generación tiene lo suyo, se refiere a la tiranía del ahora. Los líderes empresariales son los arquitectos del destino de muchos y los responsables de pavimentar el camino para que las compañías sigan en pie en cincuenta, cien años, o cuando ellos ya no estén.

Bajo el cielo azul brillante del otoño en Sitges, las angostas calles de piedra contrastan con el colorido de una ciudad orgullosa por tener una diversidad humana que suma y enriquece. En el paseo marítimo me recibe Ana Sarmiento, colombiana residente en España desde hace 8 años, para conversar acerca de su libro Cada generación tiene su lo suyo que Paidós Empresa acaba de publicar.

Luego de comentar el proceso de gestación de este libro, ella, que ha sido considerada la gurú de los millennials, abre espacio para el diálogo de las diferentes generaciones en esta obra que busca precisamente tender puentes y darle a cada uno lo suyo, su importancia, su valor y que se resalten las fortalezas, pues generalmente se habla más de las dificultades y los conflictos que existen por cuenta de las diferencias de edades en el mundo laboral de hoy.

“A lo largo de la historia se han planteado múltiples guerras intergeneracionales. No hay mayor lugar común que el de los viejos creyendo que solo su enfoque es el correcto y jóvenes dispuestos a imponer nuevas maneras de enfrentarse a los retos. Sin embargo, ninguna ha sido tan evidente como la que surgió con la aparición de los millennials. No es un hecho gratuito, porque más que una grieta estamos ante un boquete que se ha ido agrandando con la irrupción de nuevas tecnologías, que han traído cambios estructurales en la forma de trabajar y dirigir los negocios. Todo esto, en un período muy breve”.

Ana Sarmiento es experta en liderazgo y asesora a grandes compañías para atraer y fidelizar a los millennials profesionales a sus puestos de trabajo. Su relevancia en el tema la llevó a convertirse en una TEDx Speaker y ser reconocida como Top 100 de las mujeres líderes en España. Frente al Mediterráneo de Serrat me habló de su inquietud por la falta de planeación de la sucesión y porque los directivos no se preocupan por dar cabida a los valores de las nuevas generaciones que son, en últimas, quienes llevarán la empresa al futuro. Una miopía que, según la autora, hará que la mortalidad corporativa sea muy alta y los archivos del cementerio del registro mercantil engrosen.

En su obra, Sarmiento analiza lo que ha funcionado a lo largo de la historia al hacer relevos generacionales exitosos y aprender así de quienes han logrado legar una organización a hijos, nietos y bisnietos. “Es importante recorrer la evolución de las empresas para entender el contexto que nos ha traído a este momento; analizar las características de las compañías que han perdurado en el tiempo, incluidas las Shinises japonesas, que han perseverado hasta más de mil años y, como no, sacar provecho de métodos probados por milenios. No tenemos que reinventar la rueda”.

Para la autora de Cada generación tiene lo suyo, estamos cayendo en la tiranía del ahora y de la planificación a corto plazo. Los líderes están en la obligación de pensar en el futuro de la empresa más allá del tiempo que estarán de turno. Ellos son los arquitectos del destino de muchos y los responsables de pavimentar el camino para que las compañías sigan en pie en cincuenta, cien años, o cuando ellos ya no estén. “Todos tenemos diferentes antepasados, pero sucesores comunes. Tú y yo podemos ser distintos, no obstante, tendremos futuro común. Tenemos que aplicarnos para convertirnos en buenos ancestros”

Ana trae a colación una máxima de Winston Churchill que dice: el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Sin duda esta es la esencia que quiere transmitir en su libro. “Necesitamos líderes estadistas que tengan esa capacidad de ver más allá de su tiempo de servicio, aprendan de los que llegaron antes que ellos y leguen el conocimiento a los que vendrán. Estamos conectados a las generaciones del pasado y del futuro a través de la empresa, esa misma en la que trabajaron personas que ya no están hoy y que será la misma después de que partamos de aquí. Los negocios son importantes, porque son el motor de este planeta. No nos podemos dar el lujo de desdeñar los valores de las nuevas generaciones y seguir cocinándonos a fuego lento. En diez años los mayores de 50 ya no estaremos para impulsarlas y de seguir así, tampoco los menores, porque con las prácticas actuales nos hemos encargado de espantarlos. Las empresas sin talento son como ciudades fantasmas, ¡se mueren!”.

Desde su perspectiva, estamos en un momento coyuntural para hacer una transición armónica en la que se capitalicen las fortalezas de cada generación. Los líderes que se comprometan harán que sus empresas crezcan sobre hombros de gigante. Por supuesto, la posteridad empresarial tiene más de un detractor en tiempos en los que ser emprendedor y trabajar en solitario es una moda, ojalá pasajera, señala Ana Sarmiento.

Un cielo naranja nos invita a cerrar la vista y resalta la riqueza arquitectónica de una ciudad que se ha hecho famosa por su diversidad y carácter transgresor. Un pueblo desbordante de modernismo catalán, donde en 1957 se firmó el Pacto que dio origen al Frente Nacional de Colombia. Un lugar en el que se hace evidente que es posible y, más aún, deseable la integración de una generación tras otra.

