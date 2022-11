“Viernes negro”: un día, un color y diferentes significados

El Black Friday es el mayor evento de ventas antes de Navidad y los minoristas ofrecen grandes descuentos en muchos artículos. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Hay un día al año en el que las puertas de los almacenes y centros comerciales en Estados Unidos se llenan de personas que esperan el amanecer para ser lo primeros en comprar la mercancía en descuento. Se le conoce como “viernes negro” al día siguiente de acción de gracias en el que los precios de los diferentes artículos bajan radicalmente. Sin embargo, el motivo económico detrás de este día no es el único que existe para que se le conozca de esta forma. Existe una lista entera de eventos llamados “viernes negro” que datan del siglo XVII y que incluyen bombardeos, revoluciones, tornados, caídas del mercado, batallas, protestas y asesinatos. Aunque en Estados Unidos ha sido denominado así durante los últimos 70 años, en el Reino Unido el “viernes negro” es tanto un sinónimo de compras navideñas, como de protestas.

Un origen enmarcado en pérdidas

Según los registros, la primera vez que el término “Black Friday” (viernes negro) se utilizó, fue el 24 de septiembre de 1869 y no tuvo nada que ver con compras. Esta denominación se dio por la caída del mercado de oro en Estados Unidos. “Dos financistas de Wall Street notoriamente despiadados, Jay Gould y Jim Fisk, trabajaron juntos para comprar la mayor cantidad posible de oro de la nación, con la esperanza de elevar el precio por las nubes y venderlo para obtener ganancias asombrosas. Ese viernes de septiembre, la conspiración finalmente se desmoronó, provocando la caída libre del mercado de valores y llevando a la bancarrota a todos, desde magnates de Wall Street hasta granjeros”, escribió Sarah Pruitt para History.

La historia más ampliamente aceptada sobre este día tiene su origen en los vendedores, quienes anotaban sus pérdidas en rojo y ganancias en negro. Cada año notaban un incremento en sus ventas el día siguiente de acción de gracias, por lo que sus libros de cuentas pasaban de estar en rojo a llenarse de negro. Sin embargo, Pruitt afirma que esta no es la razón que dio origen al “viernes negro”.

El término fue oficialmente acuñado por el cuerpo de policía de Filadelfia que, durante la década de 1950, se referían así al caos que generaba el día después de acción de gracias. “Hordas de compradores y turistas suburbanos inundaron la ciudad antes del gran partido de fútbol del Ejército y la Armada que se celebra ese sábado todos los años. Los policías de Filadelfia no solo no pudieron tomarse el día libre, sino que tuvieron que trabajar turnos extralargos para lidiar con las multitudes y el tráfico adicional. Los ladrones también se aprovecharon del caos en las tiendas y se llevaron la mercancía, lo que se sumó al dolor de cabeza de las fuerzas del orden”, escribieron sobre uno de aquellos años.

Aunque Pruitt afirma que el origen real de esta fecha tenía que ver, sobre todo, con la carga laboral de los policías y el caos en Filadelfia, no se puede obviar el impacto que han tenido los comercios en la creación de este día de compras. En Estados Unidos, hacia 1905, los desfiles de acción de gracias y las jornadas del día siguiente marcaban el inicio de la temporada de compras navideñas. Debido a que desde 1863, y por declaración de Abraham Lincoln, el Día de Acción de Gracias se comenzó a celebrar el último jueves de noviembre, durante algunos años el periodo de compras fue más largo y durante otros, más corto.

“En 1939, sin embargo, el último jueves de noviembre cayó en el último día del mes. Preocupado a causa de que la temporada de compras navideñas más corta pudiera afectar la recuperación económica, el presidente Franklin D. Roosevelt emitió una Proclamación Presidencial para trasladar el Día de Acción de Gracias al penúltimo jueves de noviembre. Para terminar con la confusión, el Congreso decidió fijar una fecha para el feriado. El 6 de octubre de 1941, la Cámara aprobó una resolución conjunta, declarando el último jueves de noviembre como el Día de Acción de Gracias, legal. El Senado, sin embargo, modificó la resolución que establece el feriado como el cuarto jueves, lo que tomaría en cuenta aquellos años en que noviembre tiene cinco jueves. La Cámara estuvo de acuerdo con la enmienda y el presidente Roosevelt firmó la resolución el 26 de diciembre de 1941, estableciendo así el cuarto jueves de noviembre como feriado del Día Federal de Acción de Gracias”, se lee en la página del Congreso de Estados Unidos.

Al otro lado del Atlántico, los “viernes negros” del Reino Unido

Aunque el Reino Unido acogió la tradición estadounidense de la temporada de compras navideñas y actualmente el concepto de “viernes negro” se asocia con los descuentos, hay dos fechas que se conmemoran en este país con ese mismo nombre y que cargan un legado de protesta y descontento.

Uno de estos eventos, tal vez no el primero en ocurrir en el Reino Unido, pero uno de los más recordados, se registró en noviembre de 1910. El 18 de noviembre de ese año el movimiento sufragista organizó una demostración en Londres en la que 300 mujeres marcharon exigiendo el voto femenino. Este día en la historia británica recibió el calificativo de “viernes negro” por la violencia, en algunos casos sexual, a la que se vieron sometidas las protestantes por parte de la Policía Metropolitana.

La organización encargada de convocar a la marcha fue la Unión Política y Social de Mujeres (WSPU, por sus siglas en inglés), que había sido formada en 1903. Ellas alegaban que habían sido traicionadas por el gobierno, pues en la campaña electoral de enero de 1910, Herbert Henry Asquith, quien terminó siendo elegido como Primer Ministro, había prometido presentar un proyecto de ley de conciliación que permitiría el voto femenino en las elecciones generales, de ser aceptado. Sin embargo, Asquith no cumplió con su promesa, porque a pesar de haber presentado el proyecto en el parlamento y ser aprobado en su primera y segunda lectura, el nuevo primer ministro se rehusó a dedicarle más tiempo en el parlamento, que se disolvería el 28 de noviembre dejando al movimiento sufragista en su punto inicial.

Esto desencadenó la protesta frente a Caxton Hall, la sede del Parlamento en Westminster. Las trescientas manifestantes se encontraron con la represión policial y un grupo de transeúntes, contra quienes se enfrentaron durante seis horas. Las participantes se quejaron de la naturaleza sexual de los ataques y como consecuencia de la protesta, cuatro hombres y 115 mujeres fueron arrestados, aunque los cargos fueron levantados al día siguiente. Se sospecha que la causa de muerte de dos sufragistas fue la violencia sufrida durante la manifestación.

Once años más tarde se registró otro “viernes negro”, esta vez en la historia laboral británica. Esta vez la violencia no fue protagonista, pero la traición sí. El 15 de abril de 1921 fue el día en el que los líderes de las uniones de transporte y ferrocarriles del Reino Unido anunciaron su decisión de no hacer una huelga en apoyo a los mineros, de ahí se deriva el que le hayan dado el color a este día, al sentir que era una muestra de falta de solidaridad.

