Caja de citas: pensamientos de Beatriz González sobre el arte y su país

Este 9 de enero, el fallecimiento de la artista santandereana, Beatriz González, enlutó al mundo de la cultura este 9 de enero. González murió a sus 93 años y la noticia de su muerte fue dada a conocer por su familia. “La Maestra”, apodo con el que era conocida en el medio, dejó un legado atemporal en la historia del arte contemporáneo en Colombia.

Obras como “Los suicidas del Sisga” y “Auras anónimas”, realizada en los columbarios del Cementerio Central de Bogotá, son la estela de una profunda visión artística que atravesaba distintas realidades sociales del país, las cuales González se esforzó por plasmar para que no sean olvidadas.

Diversas figuras y entidades del ámbito cultural han expresado sus condolencias frente a este suceso. Entre ellos, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, quien anunció que se habilitará una sala temporal dentro del Museo Nacional, en la cual se expondrán obras de González como “Los Suicidas del Sisga” y 23 de sus grabados.

Los pensamientos de González sobre temas relacionados con el arte y el país, siguen interpelando a quienes han podido acercarse a su trabajo y se han convertido en una fuente inagotable de reflexiones para esas fracturas nacionales, que con su mano intentó reconstruir. A continuación, algunas frases de Beatriz González, con las que la recordaremos hoy y siempre: