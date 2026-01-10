Caja de citas: pensamientos de Beatriz González sobre el arte y su país

Escucha este artículo
Este 9 de enero, el fallecimiento de la artista santandereana, Beatriz González, enlutó al mundo de la cultura este 9 de enero. González murió a sus 93 años y la noticia de su muerte fue dada a conocer por su familia. “La Maestra”, apodo con el que era conocida en el medio, dejó un legado atemporal en la historia del arte contemporáneo en Colombia.
Obras como “Los suicidas del Sisga” y “Auras anónimas”, realizada en los columbarios del Cementerio Central de Bogotá, son la estela de una profunda visión artística que atravesaba distintas realidades sociales del país, las cuales González se esforzó por plasmar para que no sean olvidadas.
Diversas figuras y entidades del ámbito cultural han expresado sus condolencias frente a este suceso. Entre ellos, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, quien anunció que se habilitará una sala temporal dentro del Museo Nacional, en la cual se expondrán obras de González como “Los Suicidas del Sisga” y 23 de sus grabados.
Los pensamientos de González sobre temas relacionados con el arte y el país, siguen interpelando a quienes han podido acercarse a su trabajo y se han convertido en una fuente inagotable de reflexiones para esas fracturas nacionales, que con su mano intentó reconstruir. A continuación, algunas frases de Beatriz González, con las que la recordaremos hoy y siempre:
- “No nací para pintar la guerra, nací para pintar”.
- “Hay que insistir mucho en Colombia, en ciertas frases, en ciertos pensamientos. Es una insistencia en la situación del país y en que la tragedia no se repita más”.
- “Siempre he usado la veladura, pero ahora más, para que nada tenga contorno, porque así es la memoria traumática, nunca es clara”.
- “La memoria en Colombia está amenazada, la amenaza la gente que quiere que se cambie la historia y que no exista la paz, quienes niegan que lo que vivimos fue una guerra”.
- “No era Botero. Me gustaba, pero no quería ser él, no era nadie, era yo, otra cosa”.
- “Las historias violentas van madurando dentro, pues lo que yo quiero hacer es un proyecto de memoria, que si uno reitera y reitera, deja un testimonio más perdurable que el de los medios”.
- “Pero mi vida se divide en dos: antes y después del Palacio de Justicia. Después de haber visto eso tan de cerca, ahora no hay lugar para la ironía. Mis trabajos son más espirituales, fantasmales”
- “Yo seguiré pensando en que debe haber un sitio donde hacer duelo, y precisamente creo que ese es el sitio para reflexionar, para pensar qué pasó con la paz, donde el visitante pueda ir pensado, caminando, intentando entender qué pasó con la paz”.
- “El arte no tumba gobiernos, pero sí puede generar reflexiones. Es nuestro momento de aportar a la defensa de la paz, a motivar a esos ciudadanos a que comprendan lo que está pasando”.
- “Los artistas estamos para que la memoria no se tire a la basura”.
- “Si no se hace el duelo, no habrá paz”.
- “Yo tengo una frase: las obras se acaban solas”