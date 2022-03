Cambios en el Festival Iberoamericano de teatro: se realizará en dos ciclos

Las personas que hayan comprado una boleta para una de las obras que se aplazarán, podrán cambiarla para ver una distinta o pedir la devolución de dinero. El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá se inaugurará el próximo 1 de abril. Foto: Archivo Prensa FITB

Fueron dieciséis obras las que tuvieron que aplazar, ¿cuáles fueron?

Las obras que se aplazarán son Trilogía Mujer Historia E Identidad, La Mentira Complaciente, Nomad, Frankestein, Museo De La Ficción Imperio 1 - Macbeth, Canto Cardenche, Hombre Flor, El Bosque Sobre El Bosque, El Pato Salvaje, Superpasito, Duda, Quijote Espejo Del Alma, La Noche Devora A Sus Hijos, Principiantes- De Que Hablamos Cuando Hablamos De Amor, Hermanos y Más Que Dos.

Y sí, tuvimos que reprogramar y haremos todo lo posible para que queden dentro del marco del festival. Aunque históricamente el festival se ha celebrado cada dos años, sigue siendo muy difícil que se continúen haciendo ediciones de los tamaños a los que Fanny Mikey nos tenía acostumbrados porque, además, implicaba que muchas cosas quedaran a la suerte. Esto que acaba de pasar con los aplazamientos es lo que definitivamente seguirá sucediendo, y es que el festival seguirá ocurriendo, pero por bloques. No hay mal que por bien venga y aprendimos la lección.

¿A qué se refiere con que aprendieron la lección? Supongo que habla del nuevo bloque, pero ¿cómo funcionará?

Sí. En este primero ciclo van 30 obras y en el segundo es que se ubicarán las 16 que se aplazarán, aunque yo calculo doce porque habrá algunas que por las fechas y la época no podrán. Finalmente, lo que pasará es que tendremos un festival más grande, solo que en dos bloques.

¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tuvieron que configurar la programación?

El festival se toma mucho tiempo en realizarse y programar los grupos. La junta directiva siempre fue muy clara: no se hará ningún compromiso que financieramente no se pueda cumplir. El primer reto que tuvimos fue entonces que, como tuvimos que apretarnos tanto y por Ley de garantías, algunos recursos que debían llegar del Gobierno Nacional y del distrital, no lograron programarse lo suficientemente bien, así que tuvimos que decirle a algunos grupos que debíamos reprogramar. Pasaron otras cosas: algunos dijeron que tenía Covid e incluso otros dijeron que no se vacunarían, pero la mayoría tuvo que ver con que no podíamos permitirnos dejar que se presentaran sin tener los recursos asegurados. Algunos tienen anticipos, pero no todos, así que decidimos hacer las cosas de una forma más organizada.

¿Qué pasará con los contratos que ya tenían firmados? ¿Tendrán que incumplir por falta de recursos?

No, los contratos tienen una cláusula de fuerza mayor, aplazamiento, multas, etc, así que no incumpliremos ningún contrato.

¿Qué pasará con las personas que compraron para obras específicas y no quieran reprogramar?

Llevamos una semana llamando a todo el mundo y ofreciéndoles opciones en donde aclaramos que la obra para la que pagaron ya no tiene una fecha definida, así que pueden cambiarla para ver otra internacional. El 50% de las personas dijeron que sí, el 49% no ha contestado y el porcentaje restante no aceptó el cambio. Tu Boleta les ofreció beneficios como el de llevar un acompañante, pero algunos dijeron que definitivamente no.

¿Y las personas que no aceptaron el cambio?

Se les devolverá el dinero.

¿Cómo quedaron con las compañías que tuvieron que aplazar? ¿En qué términos quedaron?

Hay algunos que han puesto una actitud muy positiva y otros que se molestaron, claro, pero lo bueno es que haremos que esto pase. Ese es nuestro compromiso.

¿Cuándo será el segundo ciclo del festival?

Dependemos de las compañías, pero tentativamente pensamos en que se realice desde el 19 de julio al 7 de agosto o durante el mes de agosto, que coincide con el cumpleaños de Bogotá.