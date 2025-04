Cancelan el desfile anual del Cinco de Mayo en Chicago por temor a redadas de inmigración

Desfile del Cinco del mayo en Chicago, 2017. Foto: Getty Images

La Cámara de Comercio de Cermak Road y la Casa Puebla, organizadores del evento, calificaron en un comunicado como “difícil pero necesaria” la decisión de no realizar el desfile ni las festividades relacionadas con el mayor festejo de la herencia mexicana en Estados Unidos.

“Nuestra comunidad está muy preocupada por las redadas y la amenaza que ICE (el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) ha impuesto a las familias que trabajan incansablemente para brindar un futuro mejor a sus hijos”, se lee en el comunicado.

Héctor Escobar, presidente de Casa Puebla Inc. y Cermak Road Chamber of Commerce Industry, dijo a los medios que los inmigrantes han sufrido acoso y persecución y “sentimos que no hay nada que celebrar”.

El tradicional desfile que se celebra en el suroeste de Chicago también representa una muy buena oportunidad para los comerciantes.

La fecha, que honra la victoria mexicana sobre los franceses en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, se ha celebrado oficialmente desde 2001 en la Casa Blanca, cuando instauró el festejo el expresidente George W. Bush, quien fuera gobernador de Texas, un estado fronterizo con alta concentración de inmigrantes mexicanos.

Sin embargo, en 2017, en su primer año de Gobierno, el presidente, Donald Trump, no siguió con la celebración, lo que generó una oleada de críticas entre los méxico-estadounidenses, y de lo que significa el festejo para el comercio.

Chicago ha sido blanco de las críticas de Trump contra las ciudades santuario. Este jueves, el mandatario estadounidense arremetió nuevamente contra los gobiernos que no colaboran con las autoridades migratorias y amenazó con quitarles fondos.

En una respuesta casi inmediata, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, respondió diciendo que no dejará de proteger a la comunidad inmigrante.