“Primera persona”, una recomendación literaria de la directora del ICANH

Lecturas

Primera persona (1987)

Sinopsis: En este conjunto de narraciones autobiográficas, Margarita García Robayo hurga en sus recuerdos y los descose sin miedo al dolor o a la nostalgia. En Primera persona no hay grandes tramas ni certezas. La autora divaga sobre temas como el enamoramiento, el miedo a la maternidad, las frustraciones, el hastío o la locura, posando una mirada salvaje sobre la naturaleza humana. Con un cinismo agridulce y una ironía punzante, García Robayo abre sus heridas, que bien podrían ser las de toda mujer.

Lectora: “Hace poco leí el libro esta compilación de relatos cortos que García Robayo hace en clave autobiográfica sobre su juventud en Cartagena (aunque, seguramente, la realidad y la ficción se mezclan, uno no sabe muy bien qué es que). Desde que la leí por primera vez ‘En tiempo muerto’ me enganchó la escritura precisa, descarnada y mordaz. Y, sobre todo, me sedujo su manera de describir una colombianidad cartagenera imprevista para mí”, Alhena Caicedo, directora del ICANH.

En Cartelera

The amateur (2024)

Sinopsis: Charlie Heller es un brillante pero introvertido decodificador de la CIA que trabaja en una oficina en el sótano de la sede de Langley. Su vida cambia radicalmente cuando su esposa muere en un ataque terrorista en Londres. Cuando sus supervisores se niegan a tomar cartas en el asunto, toma las riendas y se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo para localizar a los responsables. Su inteligencia será el arma definitiva para escapar y llevar a cabo su venganza.

Directora: James Hawes

Género: Acción, thriller, suspenso

Dónde ver: Cine Colombia, Cinemark, Procinal y Cinépolis

La fianza (2024)

Sinopsis: Tras celebrar el sexto cumpleaños de su hija, Ana recibe la inoportuna visita de Walter, un extraño hombre que pregunta por Ricardo, el marido de Ana, con el que tiene negocios pendientes. Lo que comienza como una visita incómoda para Ana, termina convirtiéndose en una inquietante situación en la que descubre las constantes mentiras e infidelidades de Ricardo, así como la verdadera razón por la que Walter se encuentra en su casa: retenerlas a ella y a su hija a manera de fianza mientras Ricardo cierra un negocio con la peligrosa organización narco para la que trabaja Walter.

Director: Gonzalo Perdomo

Género: Thriller

Dónde ver: Cine Colombia, Cinemark, Procinal y Cinépolis

En escena

Cine, plastilina y memoria: una jornada familiar en el San Juan de Dios

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC invita a una jornada familiar en el Hospital San Juan de Dios en Bogotá, este sábado 12 de abril 2025 de 4:00 p. m. a 7:00 p. m.

Esta actividad busca propiciar un espacio donde la niñez pueda expresarse a partir de sus vivencias como habitantes del entorno del San Juan de Dios, reconociendo su voz y experiencia en la construcción colectiva de memorias sobre el patrimonio. La jornada se convertirá en una oportunidad para que niñas y niños imaginen, modelen y compartan sus percepciones sobre el hospital desde su mirada sensible, espontánea y creativa a través de la plastilina.

Este encuentro hace parte de las acciones proyectadas por el equipo de Gestión Social del dispositivo Casa Abierta, en articulación con el equipo de reconocimiento, y responde a lo planteado en el plan de trabajo para el 2025.

Para el evento debe inscribirse aquí.

Celebre el Día de la Cosmonáutica

El Planetario de Bogotá del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES prepara una programación especial en honor al histórico vuelo de Yuri Gagarin, quien en 1961 se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio, marcando un antes y un después en la exploración espacial, la actividad se llevara a cabo el sábado 12 de abril, de 7:00 p. m. a 10:00 p. m.

El recorrido por las salas interactivas del Planetario de Bogotá—Un universo, muchas miradas, Interpretar la vida y El futuro de la vida— explore los misterios del universo y la vida en él. Conozca sobre la estructura del cosmos, su estudio y algunos de los grandes interrogantes científicos de la existencia de vida en el espacio, de manera didáctica y entretenida.

Asimismo, bajo la imponente cúpula del domo del Planetario, viva un recorrido fascinante a través de la historia de la exploración espacial. En la charla en vivo, recorra los hitos más importantes de la era espacial, desde el lanzamiento del Sputnik 1 hasta los desafíos de las misiones actuales que buscan llevarnos más allá de la órbita terrestre.