Caracol Radio y La W se fusionan: así será su nueva programación

Tras muchos rumores de una fusión, que empezaron desde finales de 2025 y se intensificaron en los últimos días, en la mañana de este martes 13 de enero se confirmó finalmente la fusión entre Caracol Radio y La W.

Desde muy temprano en la mañana, ambas cadenas radiales empezaron a lanzar pistas sobre su fusión. Tanto en sus redes sociales como en varios momentos de su emisión en vivo, lanzaron mensajes que decían “Juntos seremos más”, lo que puso desde temprano a las personas a la expectativa de lo que pasaría a las 6:00 de la mañana.

Cuando la cuenta regresiva llegó a cero, el periodista Julio Sánchez Cristo salió al aire en la 100.9 FM, la frecuencia en la que, hasta hoy, se escuchaba a Gustavo Gómez al frente del programa 6AM, Caracol Radio. Después de hacer un breve repaso de su paso por las emisoras de Colombia y de agradecer a su nuevo equipo de trabajo, Sánchez Cristo confirmó que, de ahora en adelante, este espacio informativo será 6AM/W, de Caracol.

“Son tantos sentimientos cruzados, tantos recuerdos, tantas nostalgias”, afirmó el conductor de este programa durante su primera emisión desde esta fusión.

Por su parte, en la 99.9 FM, donde antes se escuchaba La W, sonó la misma transmisión que en la nueva emisora.

“Con 78 años de historia, como la primera cadena radial colombiana, Caracol Radio amplía su presencia en el aire y en el ecosistema digital para acompañar a los colombianos donde estén, en todos los momentos del día”, afirmó Felipe Cabrales, CEO de PRISA Media América y presidente de Caracol Radio en un comunicado.

La nueva programación de Caracol Radio

A partir de hoy, la programación de estas dos emisoras cambia e integra a varias de las voces más importantes de ambas.

En primer lugar está la ubicación de Julio Sánchez Cristo, quien será el encargado de dirigir 6AM/W junto con un equipo integrado por Jorge Espinosa, Juan Diego Alvira, Felix de Bedout, Marcela Puentes, Daniel Coronell, Liche Duran y Juan Pablo Calvás.

Más tarde, los oyentes se encontrarán con Vanessa de la Torre y Juan Diego Alvira, quienes dirigirán el noticiero del medio día. Una vez terminado, la misma periodista estará acompañada por Juan Fraile, Antonio Casale y Michelle Arévalo en el programa de análisis “Dos puntos”.

Esto hasta las 4:00 de la tarde, hora en la que comenzará el tradicional programa de Caracol Radio, La Luciérnaga, conducido por Gabriel de las Casas. A este equipo se sumará el periodista Juan Fraile.

Gustavo Gómez, antes conductor de 6AM, pasará a asumir la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Prisa Media, aunque no se confirmó si participará en alguna de las mesas de radio del día.

Finalmente, la cadena radial confirmó que, de cara al cubrimiento del mundial de fútbol que viene para este año, la información deportiva estará liderada por Antonio Casale y Campo Elías Teherán.

Con este panorama, este se confirma como uno de los cambios más grandes de la radio colombiana de los últimos años, fusionando dos de las cadenas de mayor influencia del país.