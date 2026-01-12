El Museo del Louvre continúa completamente cerrado por la huelga de sus trabajadores

La huelga de trabajadores del museo comenzó en diciembre. Foto: EFE - Teresa Suarez

Es la segunda vez que el Louvre permanece totalmente cerrado desde el 15 de diciembre, día en que comenzó la huelga que, sin embargo, no impidió en otras jornadas que abriese parcialmente, permitiendo solo la visita de los mayores tesoros del museo más visitado del mundo, como la Victoria de Samotracia, la Venus de Milo o la Gioconda.

“Estimados visitantes, debido a un movimiento social, el Museo del Louvre está excepcionalmente cerrado hoy”, anunció la institución en su página web este lunes. El martes es su día de descanso habitual.

Reunidos en asamblea general esta mañana, unos trescientos trabajadores votaron a favor de la huelga debido a la falta de avances en las negociaciones con el Ministerio de Cultura y la dirección del Louvre, informaron los sindicatos CFDT y CGT.

En su último comunicado conjunto publicado el 19 de diciembre, la intersindical que reúne a las tres principales centrales del personal del museo (CFDT, CGT y Sud-Solidarios) planteaban una larga lista de “reivindicaciones urgentes”, encabezadas por un cambio de la gobernanza y mayor seguridad.

Esas exigencias de seguridad tienen directamente que ver con el robo que sufrió el Louvre el pasado domingo 19 de octubre a primera hora de la mañana, cuando los ladrones penetraron por un balcón en la galería de Apolo, con visitantes presentes, y tras fracturar unas vitrinas se llevaron ocho joyas de la corona de Francia que no han podido ser recuperadas hasta ahora.

Los sindicatos también reclaman, entre otras cosas, que se creen empleos estables “a la altura de las necesidades reales”, que se hagan fijos los contratos de empleados temporales o que se renuncie a la subida del precio de las entradas a los extracomunitarios, hasta 32 euros a partir del día 14, en lugar de 22 euros por ahora.

Desde el robo de las joyas, el museo ha estado sumido en una crisis reputacional, que se vio amplificada en noviembre pasado por el cierre de la Galería Campana, que alberga nueve salas de cerámica griega antigua, debido a la fragilidad de algunas vigas. Y días después, una fuga de agua dañó varios cientos de documentos de la biblioteca de antigüedades egipcias.

Según datos oficiales, el Louvre recibió 9 millones de visitantes en 2025, trescientos mil más que en el año precedente.