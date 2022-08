Carpediem o el campeón de freestyle del fin del mundo

Martín Martínez (Carpediem) se coronó campeón de la Red Bull Batalla 2022. Foto: Carpediem

Carpediem no solo será recordado como un bicampeón (2019 y 2022). Será recordado, además, como el campeón del fin del mundo. Y lo será porque esta edición de la Red Bull Batalla Colombia representa simplemente, aunque no sea tan simple, el final de un mundo en el que el freestyle colombiano no hacía parte de la élite mundial. Y el inicio de un mundo en el que las rimas que se escupen en la tierra de Gabriel García Márquez irrumpieron en la lista de países en donde el freestyle es como una religión. Carpe llegará a México con la tricolor tatuada y representando a una escena que se consolida y crece.

Este sábado en el Movistar Arena de Bogotá y con cerca de cinco mil personas como testigos, Carpediem alzó la corona. Se repitió la final de 2018. Aquella vez Valles-T derrotó a Carpediem. Esta vez la historia fue diferente. Le invitamos a leer: Carpediem, la metamorfosis de un rapero, crónica del primer título de Carpediem

En octavos dejó fuera a Andy Karma, en cuartos superó los escollos que le puso Picasso, en semifinal derrotó Mega y en la final o, más bien, la batalla del fin del mundo, Carpe, el MC de Bogotá, le ganó a Valles-T, quien le plantó cara. “No lo puedo creer, hace unos meses le prometí a Valles-T que estaríamos en la final de este año y así fue”, dijo el bicampeón.

Carpediem vs. Picasso en cuartos de final

Carpediem vs. Mega en la semifinal

El ascenso de la improvisación en Colombia

Hay varias razones que explican el ascenso de la improvisación en Colombia. Unas están sobre diagnosticadas, como los podios consecutivos de Valles-T en las internacionales de Red Bull en 2018 y 2019, el minuto inolvidable de Carpediem frente a Bnet en Madrid (2019), el título de Marithea en Combatemática en 2020 (primera mujer del mundo en quedar campeona internacional de freestyle), el título de la caleña en la nacional del año pasado, la reconocida musicalidad y versatilidad de elevn, quien este año fue uno de los jueces, en el circuito local e internacional, el aterrizaje de FMS en Colombia y la realización de dos jornadas de God Level. Además: Urko, el rapero en silla de ruedas que participará en la final de Red Bull Batalla

Hay otras razones. El surgimiento y la consolidación de la la K.O., la primera liga profesional de freestyle. Hay que señalar y reconocer, además, otros elementos que hacen parte del freestyle. En este apartado habrá que hablar del DJ y también productor bogotano, JBeat, quien fue el dueño de los platos esta noche.

Así fueron los enfrentamientos en octavos de final:

Lit Ignis vs. Filósofo

Gavyria vs. Mega

Andy Karma vs. Carpediem

Airon vs. Picasso

Coloso vs. Chang

Puppy vs. Grenyan

Neg vs. Urko

Valles-T vs RBN

Así fueron los cuartos de final

Filósofo vs. Mega

Carpediem vs. Picasso

Chang vs. Puppy

Urko vs. Valles-T

Semifinal

Mega vs. Carpediem

Chang vs. Valles-T

Tercer puesto

Mega vs. Chang

Ganó Mega, el rapero de Medellín, y logró su cupo directo para la final nacional del 2023.

La Gran Final

Carpediem vs. Valles-T

Carpediem representará a Colombia en la final internacional que se disputará en México en diciembre de este año.