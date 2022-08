Urko, el rapero en silla de ruedas que participará en la final de Red Bull Batalla

Stiven Granda, mejor conocido como Urko, será uno de los improvisadores que buscarán el título de Red Bull Batalla este 12 de agosto. Foto: Cortes

El pasado 2 de junio el freestyle, una vez más, envió la corrección política al carajo. Ese día Stiven Granda, más conocido en el mundo de la improvisación como Urko MC, logró su clasificación a la final nacional de Red Bull Batalla. Recordemos un par de momentos de aquella jornada.

Sandy, una MC caleña que se enfrentó a Urko aquella tarde, en el fragor de la batalla lo retó a ponerse de pie. Escuchémosla:

El rollo no es que Sandy haya sido poco o nada empática o haya retado al respeto o a las buenas maneras. El asunto es que Stiven Granda, el joven rapero de 19 años no se amilanó y cumplió el imposible que le pidió su rival. Se levantó de aquel aparato e hizo que los asistentes al Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín se desgarraran las cuerdas vocales de tanto gritar y pararan la batalla. Urko derrotó a Sandy.

El segundo momento lo protagoniza, además de “El profesor X”, RBN, un viejo conocido del freestyle nacional. Un improvisador que se reconoce en el circuito por la contundencia de sus ataques discursivos, por su incorrección política y por las pocas pulgas que tiene a la hora de improvisar. Es un cara sucia, como dicen los argentinos. Le invitamos a leer: Colombia pisa fuerte en el circuito mundial de freestyle

Escuchemos:, pero si su umbral de corrección política no está tan alto, mejor no le de play al siguiente video. Le bastará con saber que RBN llamó a Urko “maldita lisiada”. RBN le ganó a Urko.

Y claro que llegan las polémicas y con ellas, que ya no son noticia, las preguntas: ¿Qué decir y que no decir en una batalla de rap?; ¿Hay límites? ; ¿Se deben penalizar las incorrecciones?; ¿Cómo cancelo a aquellos que me incomodan?

Las respuestas y las opiniones lloverán, pero lo cierto es que ellos, los improvisadores que se trepan a la tarima, entienden que el insulto, el ataque, la incorrección política, es permitida mientras suena el bombo y la caja. Los atacan y atacan. De cuánto les afecta aquello que les dicen depende la victoria o la derrota.

Lo cierto ese que ese 2 junio, cuando el freestyle mando a la corrección política al carajo, Urko ganó. Junto a Mega, RBN, y Chang lograron clasificar al evento que este viernes 12 de junio se disputará en el Movistar Arena de Bogotá y que buscará al campeón del 2022.

En el fútbol se dice que que a un equipo que se supone inferior, para demostrarle respeto, hay que hacerle la mayor cantidad de goles que sea posible. Si ese equipo se deja hacer 10 goles, hay que hacerle 15. En el freestyle la ecuación es parecida. El respeto por el rival se demuestra irrespetándolo.

De aquello de los insultos y alcance del freestyle con el español hemos hablado en este espacio:

Urko en una charla con la Casa del Freestyle contó que empezó a batallar por necesidad. “No por necesidad de algo monetario sino porque a mí me hacían bullying en el colegio, entonces yo veía eso como una forma de salir de mi zona de confort, de lo que normalmente veía como algo negativo y comencé a tomar esas cosas y ha convertirlas en freestyle. Veía que la gente podía insultar a la ora persona sin que le fueran a decir nada y vi eso como una forma de expresarme”.

Valles-T, el MC que este viernes buscará su tercer título en esta competencia, es el referente de Urko. “Me da consejos, me enseña y gracias a él hemos hecho muchas cosas positivas (...) “mi sueño es demostrar que tengo ganas de victoria. Somos varios los que definimos el panorama del freestyle y yo hago parte de la nueva escuela de Medellín”.

Entre los logros que colecciona y atesora tiene una batalla que le ganó a Airon, actual subcampeón de Red Bull, hace un poco más de un año en el Rey de la Villa, una de las competencias callejeras más disputadas en el Valle de Aburrá.

Lo que debe saber de la final nacional de Red Bull Batalla

Luego de dos años, la banda se vuelve a encontrar: el Movistar Arena, lugar que acogió las pasadas dos ediciones, pero a puerta cerrada, será el espacio donde 16 MC’s buscarán alzar el trofeo y el cupo a la Final Internacional de Red Bull Batalla en México en el mes de diciembre.

Las puertas se abren a las 4:00 p.m. y el show inicia a las 7:00 p.m. La entrada es para mayores de 16 años.

Los aspirantes al título nacional son:

AIRON PUNCHLINE

CARPEDIEM

FILÓSOFO

NEG MC

MEGA MC

RBN

URKO MC

CHANG

VALLES-T

COLOSO

GRENYAN

LIT IGNIS

ANDY KARMA

PICASSO

PUPPY

GAVYRIA

Los jueces serán Arkano, La Joaqui, Spektra de la Rima, elevn y Big Killa.En los platos estará JBeat.Dirigiendo la orquesta, como hosts, Arci y Nazo. Los televidentes disfrutarán de los comentarios de Lokillo junto a Jey P El Residente.

