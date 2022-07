Celebrar la diversidad: García Lorca reina en el Teatro Mayor

En la foto, Camila Sosa Villada, durante su actuación en la obra “Carnes tolendas: retrato escénico de una travesti”.

Carnes tolendas, retrato escénico de una travesti, protagonizada por la actriz y escritora argentina Camila Sosa Villada, retrato escénico polifacético en el que las voces de Yerma, Doña Rosita la soltera o Bernarda Alba se entrelazaron en un monólogo desgarrador, lleno de humor y orgullo el 22, 24 y 25 de junio y ¡Viva!, la producción de danza flamenca de la Compañía Manuel Liñán, una portentosa coreografía de baile flamenco en la que se expuso de lleno el “juego y teoría del duende” del poeta andaluz, el 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Estas dos obras fueron los diamantes del Festival por la Igualdad de la Dirección de Diversidad Sexual de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que celebra y propende por los derechos LGBTI+, organizado por la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación.

‘Carnes tolendas: retrato escénico de una travesti’, nació en 2009 como trabajo final de licenciatura de la dramaturga y directora María Palacios, quien estudió artes teatrales con la protagonista Camila Sosa Villada. Aunque la esencia de “tesis” aún palpita en el fondo de la obra, después de todos estos años ha ido madurando, enfrentando retos y nuevas situaciones, como la actriz lo narra con desenfado. En el monólogo se entrelazan —marcados por una iluminación muy efectiva— el biodrama de las demoledoras relaciones familiares y vivencias de Camila con las de los personajes lorquianos, formando una pieza de muchas facetas en la que el dolor y la crudeza comparten escenario con una alegría innata.

Sosa Villada, cuya carrera comenzó en los escenarios y en el cine, es autora de poesía, cuento y novela, y ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz con la novela Las malas, “el mejor testimonio de una prosa travesti que la Academia no puede definir”. Su obra es ya un referente para la comunidad LGBTI+, no solo en Argentina sino en toda América Latina. “Sobre nosotras han escrito otros…, hay historias sobre nosotras, pero nosotras mismas no lo habíamos hecho porque hemos sido analfabetas pobres, no tenemos tiempo o escuela. Yo lo que hice fue usurpar un terreno que encontré y me lo quedé para mí”.

‘¡Viva!’, por su parte, integra de otra manera lo “lorquiano” no solo en los textos, sino en una inteligente, y muy exigente, propuesta de cante y baile. El poderoso espectáculo que celebra la identidad de género es obra del bailaor, coreógrafo y director Manuel Liñán, quien ha colaborado con compañías como el Ballet Nacional de España, Rafaela Carrasco, Teresa Nieto y el Nuevo Ballet Español. El público bogotano asisitió a un evento único en el que —acompañado por un grupo de cante y guitarra— Liñán y otros 6 bailaores entregaron una nueva visión del flamenco que, como arte siempre se reinventa. Tal es su calidad, compromiso y sensibilidad que ha sido galardonado en 2017, con el Premio Nacional de Danza del Ministerio de Cultura de España y el Premio Max del público en el año 2020.

Tanto Carnes tolendas como ‘¡Viva!’, tienen como origen los recuerdos, los rituales secretos de infancia, el navegar por el fuerte universo del travestismo, y ambas obras son —cada una en su formato— un grito, no exento de alegría y gozo, a la libertad de la transformación y una profunda reflexión sobre el género.