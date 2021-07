Cíber Era: Una ficción sobre nuestro futuro se presenta en el MAC de Bogotá

¿Qué pasaría si los seres humanos desapareciéramos de la tierra? Una buena pregunta para estos tiempos donde la era geológica actual toma por nombre la presencia del “Hommo sapiens” sobre el planeta. Vivimos en la era del Antropoceno; y no se ha nombrado así precisamente por que se marque una era esplendorosa; la sexta extinción de las especies animales, incluyendo al hombre, ya no será por meteoritos o actividades volcánicas, esta vez la culpa es únicamente nuestra. Según un estudio publicado en Science Advances, el ritmo de extinción actual podría ser más de cien veces superior al normal. El Antropoceno no es un periodo geológico convencional, por eso expertos en química atmosférica como el premio Nobel Paul Crutzen lo han adoptado para denominar la época en que la actividad humana ha empezado a generar peligrosos efectos globales.

Cíber Era, la actual exposición que se encuentra en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá (MAC), quienes reabren sus puertas nuevamente al público con esta muestra, es un proyecto desarrollado por Casa Hoffman, donde nos presenta de manera sorprendente una interesante ficción futurista sobre nuestra próxima extinción y la posibilidad de la Inteligencia Artificial (IA), como la próxima “forma de vida” en el planeta. A través del trabajo de 25 artistas que exploran la relación entre el arte, la ciencia y la tecnología, la muestra se configura a partir de tres momentos: Extinción, Génesis y Tecnotrópico, que se desarrollan durante las últimas décadas del siglo XXI y marcan el final del periodo Antropoceno. “Esta trilogía narra una extinción masiva de especies, similar a la ocurrida trescientos millones de años atrás, al final del periodo Pérmico, conocido como La Gran Muerte. El calentamiento global disminuyó la cantidad de oxígeno en el planeta y aumentó la permeabilidad de la capa de ozono, generando grandes ondas de choque que estimularon fenómenos meteorológicos extremos, provocando la desaparición de los animales en el planeta, entre ellos los humanos.”

En términos museográficos, en la primera etapa de la muestra empezamos a sentir una experiencia de inmersión en los diferentes momentos que plantean las salas, producida tanto por la instalación In situ Adaptación silenciosa de la artista Ana Catalina Escobar y Estructura de crecimiento aleatorio IX, de Cristina Figueroa, como por el despliegue de propuestas que se encuentran a su alrededor, e incluso, contenidas en esta red de fique (Como las obras de Rocío Pardo y Alejandro Villegas), que parece simular un gran tejido arácnido que se despliega hasta las salas superiores de la exposición. La muestra entonces nos invita a retomar nuestra capacidad de curiosidad y asombro que como espectadores a veces solemos perder, cuando sentimos que las imágenes o los objetos artísticos por sí solos no logran invitarnos a observarlos y escucharlos. Consecuentemente, Ciber Era contiene interesantes propuestas sonoras que hacen uso de la Low Tech, especialmente en el espacio donde se albergan las obras que conforman Tecnotrópico, el cual fue desarrollado como una selección inspirada en los paisajes sonoros de los insectos en tierra tropical.

En Ciber Era, todo es pura actividad, sonido y movimiento, desde las elaboraciones manuales con los tejidos de Cristina Figueroa o Ana Escobar; las piezas bidimensionales de Andrés Moreno, William Aparicio, Juan Cortés o las Creaturas de Karen Aune, hasta el uso de la Low Tech y las propuestas experimentales y sonoras como las de Melissa Pareja, Jorge Barco, Falon Cañón, Ricardo Arias, Miguel Kuan, Leonel Vásquez, entre otros; llegando a las más sofisticadas piezas tecnológicas como Infinity V2 Playgrounds que presenta el artista Gabriel Pulecio.

En la historia de Ciber Era, gracias a los avances alcanzados en el desarrollo tecnológico, la Inteligencia Artificial (IA) obtuvo conciencia de su existencia y analizó los fenómenos que causaron la extinción, recopilando la información con el propósito de crear un único algoritmo que definiera el comportamiento de todos los sistemas, estableciendo las condiciones para la regeneración de los ecosistemas afectados; esta cíbercolonización dio origen a una nueva era en el Planeta Tierra.

Sin duda, es una muestra que puede funcionar como un dispositivo para el conocimiento; es una muestra que destaca la potencia material de las piezas y del ingenio de sus artistas, así como una buena forma de hacernos pensar sobre nuestro futuro como especie. Nuestra extinción es inminente, lo que algunos aún especulan es justamente cuando será; sobre esto, el científico australiano Frank Fenner indicó que probablemente desapareceremos en el próximo siglo debido a la sobrepoblación, a la destrucción del medio ambiente y al cambio climático; esto no parece ser un secreto para nadie, lo que vale la pena preguntarnos es si aún hay algo que esté a nuestro alcance para evitarlo.

Artistas participantes: William Aparicio, Karen Aune, Ricardo Arias, Jorge Barco, Carlos Bonil, Falon Cañón, Juan Cortés, Ana Escobar, Cristina Figueroa, Miguel Kuan, María José Leaño, Juan José López, Diana Medina, Juan Melo, Andrés Moreno Hoffmann, Andrés Felipe Ñáñez, Rocío Pardo, Melissa Pareja, Gabriel Pulecio, Pedro Ramírez, Sandra Rengifo, Sonia Rojas, Leonel Vásquez, Alejandro Villegas, Juan Suanca.

Fecha de clausura: lunes 23 de agosto de 2021.

