Cinco películas y series que narran la vida de la reina Isabel II

La Reina Isabel II de Gran Bretaña visita la Abadía de Sherborne como parte de su gira del Jubileo de Diamante, en Sherborne, Dorset, Gran Bretaña, 01 de mayo de 2012. Foto: EFE - JONATHAN BRADY

La reina Isabel II de Reino Unido, cuyo nombre de pila es Elizabeth Alexandra Mary Windsor, falleció hoy en el castillo de Balmoral (Escocia). La monarca de 96 años tuvo, hasta el momento, el reinado más longevo de la historia. La suya fue una vida marcada por el deber, el protocolo y la tradición. Su rostro figura en las páginas principales de los medios, en las monedas y estampillas, pero también ha sido protagonista en numerosas producciones culturales, desde obras de teatro y canciones hasta películas y series de televisión.

Los diferentes hitos del reinado han sido excusa para este tipo de producciones: la prematura muerte de su padre, el rey Jorge VI, y su coronación como nueva reina, una ceremonia que tomó 16 meses de planeación; su relación con sus hijos y las tensiones con su nuera, la princesa de Gales, Lady Di; incluso la noche de su juventud en la que sus padres le permitieron salir a celebrar con los londinenses la victoria de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial. Presentamos una lista de series y películas que narran, desde diferentes perspectivas, una vida que hoy terminó, pero que seguirá en la memoria colectiva, en las artes y la cultura.

The Queen (2006)

La película de Stephen Frears narra los primeros días tras la muerte de Diana, princesa de Gales, conocida popularmente como Lady Di. Hellen Mirren encarna a la reina Isabel II, quien se desplazó con sus nietos al castillo de Balmoral, en Escocia, donde enfrente las repercusiones del fallecimiento. La monarca se niega a bajar la bandera a media asta y a realizar un funeral de Estado, como corresponde con la realeza. El filme, que le concedió a Mirren el Óscar a mejor actriz, obtuvo otras cinco nominaciones en los Premios de la Academia, entre ellos mejor película, mejor director y mejor banda sonora.

The Crown (2016)

La serie de Peter Morgan, producción de Netflix, se basa en la obra de teatro del dramaturgo británico The Audience, que contaba las audiencias semanales de la reina Isabel II con los primeros ministros. La pieza teatral, que se estrenó en 2013, también tenía como protagonista a Hellen Mirren, quien encarnó a la monarca en The Queen. Con cuatro temporadas y capítulos que duran entre 45 minutos y una hora, The Crown narra la vida de la jefa de Estado desde su matrimonio con Felipe, duque de Edinburgo. Se estima que a última temporada de la serie saldría en noviembre de 2022. La producción fue ganadora del Globo de Oro a mejor serie de televisión de drama en 2017 y Claire Foy, quien interpretaba a la reina en las primeras dos temporadas, recibió el galardón a mejor actriz de una serie de televisión de drama.

The Royal House of Windsor (2017)

Este documental, disponible en Netflix, le da una mirada a cien años de la dinastía de los Windsor, que surgió después de la Primera Guerra Mundial. En seis episodios de una hora se evidencia cómo han resistido cuatro generaciones de crisis. “Los Windsor aprendieron el oscuro arte de sobrevivir en la guerra hace un siglo. Nunca lo han olvidado. Ahora podemos descubrir sus secretos a través de infiltrados en la familia, expertos en realeza y algunos documentos”, se asegura en la introducción del filme, que incluye como fuentes, memorandos, reportes de gobierno y archivos personales de la reina Isabel II y su familia.

Un escape Real (2015)

Esta producción inglesa toma lugar el 8 de mayo de 1945, durante las celebraciones de Día de la Victoria, cuando los Aliados ganan la Segunda Guerra Mundial. La entonces princesa Isabel y su hermana Margarita se aventuran a salir del Palacio de Buckingham y mezclarse con las personas de a pie que festejan en Londres. “Lo que sabemos es que la princesa salió, se mezcló con la gente, bailó la conga, fue al Ritz, acudió al palacio de Buckingham a medianoche, y cantó el ‘Salve al rey’ cuando su padre salió al balcón a saludar”, explicó Julian Jarrold, su director.

La coronación (2018)

Con motivo del 65 aniversario de la coronación, en esta producción audiovisual la reina Isabel II comparte sus recuerdos de la ceremonia que tomó lugar el 2 de junio de 1953, poco después de la muerte de su padre, el rey Jorge VI. En el documental de Harvey Lilley la jefe de Estado comparte la experiencia con la que comenzó su reinado, que sería longevo hasta el momento, y su conocimiento sobre los 140 objetos que conforman las Joyas de la Corona, algunas de las cuales se utilizan únicamente el día de la conoración de un nuevo monarca.

