Claudia Sheinbaum aseguró que la Colección Gelman regresará a México en 2028

Durante una rueda de prensa, Claudia Sheinbaum habló sobre la Colección Gelman y destacó que la legislación mexicana permite la “difusión” de obras en el extranjero, pero nunca su “venta” porque forman parte del “patrimonio” del país. Foto: EFE - Mario Guzmán

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la Colección Gelman, con piezas de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera o María Izquierdo, regresará a México “como dice la ley” en 2028, tras un periodo en el que será exhibida en el extranjero.

“Esta colección no se va a vender, no va a quedar exhibida en un lugar por mucho tiempo, sino sencillamente son dos años que la colección va a visitar distintos países del mundo y va a regresar a México como dice la ley que debe de regresar”, declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

La Colección Gelman, una de las más importantes del país y actualmente expuesta en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México, reúne decenas de piezas de artistas emblemáticos del siglo XX como Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.

No obstante, un acuerdo de gestión con el banco Santander la rebautizó como Colección Gelman Santander y prevé su futura presentación en España en el próximo otoño.

Al respecto, Sheinbaum recordó que se trata de una colección privada, al tiempo que destacó que la legislación mexicana permite la “difusión” de obras en el extranjero, pero nunca su “venta” porque forman parte del “patrimonio” del país.

“El Banco Santander se pone de acuerdo con los privados para poder promover la obra en distintos lugares. Deciden promoverla primero en México (...) Después de 20 años se presenta en el Museo de Arte Moderno para todos los mexicanos y cualquiera que quiera visitarla (...) Y después se va a llevar al extranjero a darla a conocer en distintos lugares durante dos años y va a regresar”, remarcó.

Pese a la polémica generada por este acuerdo, la presidenta indicó que el Ejecutivo aclaró en “inumerables ocasiones” la vuelta de la muestra a México, ya que es algo que establece la ley. Además, mostró el comunicado del Banco Santander que también asegura que la colección artística regresará en 2028.

“¿Cuántas veces quieren que digamos que la Secretaría de Cultura está cumpliendo con la ley? Que a diferencia del pasado, ahora se expone en el Museo de Arte Moderno y que en el 2028 la colección va a regresar a México y que se están cumpliendo con todas las leyes”, sentenció la mandataria.

Sobre la colección Gelman

Jacques Gelman, migrante ruso y Natasha Zahalka, una joven checoslovaca, fueron una pareja de coleccionistas, que se mudó a México y estableció alianzas y amistades con figuras reconocidas de este país, como el comediante Cantiflas.Particularmente, Natasha Zahalka adquirió un gusto marcado por las obras de artistas emergentes mexicanos.

Frente a esto, en 1943, Jacques Gelman le encargó a Diego Rivera que hiciera un retrato de su esposa, lo cual los llevó a entablar una amistad con él y con su pareja, Frida Kahlo, llegando a incluir en su colección creaciones de la mexicana, entre ellas “Diego en mi pensamiento” (también conocido como “Autorretrato como tehuana”, 1943) y “Autorretrato con monos” (1938).

En 1986, murió Jacques Gelman y el curador estadounidense Robert R. Littman, se convirtió en el asesor de Natasha. Cuando Natasha Gelman falleció, Littman se convirtió en el albacea de la colección y autorizó su salida en múltiples ocasiones para exposiciones internacionales temporales.

Otros familiares de los Gelman quisieron adueñarse de la colección y el curador fue acusado por el hijo de Cantiflas de haberse aprovechado del alzhéimer de Natasha para tener en su poder estas obras. En 2023, la familia Zambrano, dueños de la empresa Cemex, se convirtieron en los propietarios de estas obras, luego del traspaso que hizo la Fundación Vegel, perteneciente a Littman. Finalmente, la familia cedió de forma reciente estas piezas al Banco Santander.

Hasta el 17 de mayo, la colección se exhibe en el Museo de Arte Moderno de México, marcando el regreso de estas obras a su país tras casi dos décadas, pese al último deseo de su propietaria original de que permanecieran en México.