Objetos de los Beatles, Freddie Mercury y más leyendas del rock serán subastados en Londres

Uno de los objetos principales en la subasta serán un póster promocional del álbum “Double Fantasy”, firmado por John Lennon pocas horas antes de su muerte. Foto: Cortesía

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Este 30 de abril, la subasta “Music Memorabilia” de Propstore tendrá lugar en Londres. En el catálogo de este evento se encontrarán más de 400 objetos de íconos del rock y del pop mundial, entre ellos los Beatles, Freddie Mercury y Guns N’ Roses. Una de las particularidades para esta subasta será la inclusión de piezas que hacen parte del archivo personal de Peter Hince, técnico de sonido principal y fotógrafo de Queen.

Precisamente, uno de los objetos destacados dentro de la oferta y que hacen parte de la colección de Hince será el micrófono dorado otorgado por la revista Circus a Queen como “Banda del Año” en los años ochenta, con un precio estimado entre 30.000 y 60.000 libras esterlinas. También serán subastados un vinilo azul de la edición limitada del álbum “Bohemian Rhapsody”, una bata usada por Freddie Mercury durante la gira “The Game Tour” y una tarjeta de Navidad que el cantante le envió a Hince en 1987.

Los Beatles también serán protagonistas de esta subasta, con uno de los objetos más esperados para esta fecha: un póster promocional del álbum “Double Fantasy”, de Yoko Ono y John Lennon, firmado por este último el 8 de diciembre de 1980 para el presentador Ron Hummel. Este autógrafo de Lennon fue hecho pocas horas antes de su muerte, por lo que el póster adquiere mayor valor. Se estima que el precio oscilará entre 60.000 y 120.000 libras esterlinas.

Otras reliquias de esta banda británica harán parte de la puja, entre ellas un borrador de la letra de “Goodbye”, canción escrita por Paul McCartney en 1969 y con un precio entre 55.000 y 110.000 libras esterlinas; un traje utilizado por Ringo Starr en 1964; una partitura de “While My Guitar Gently Weeps”, escrita a mano por George Harrison; y más objetos autografiados por los cuatro integrantes.

Sin embargo, el objeto más caro de la subasta perteneció a la banda Guns N’ Roses: una guitarra Gibson Les Paul ’59 utilizada por Slash durante el Not In This Lifetime tour. Se calcula que este instrumento podría alcanzar una suma entre 150.000 y 300.000 libras.

En el catálogo también se podrá encontrar piezas como una chaqueta de cuero utilizada por George Michael durante la grabación del video musical de su canción “Faith” y la posterior gira mundial que realizó; la letra escrita a mano de “51st Anniversary”, autografiada por Jimi Hendrix; una chaqueta estilo militar y un sombrero utilizados por el rey del pop Michael Jackson; guitarras de Oasis y Motley Crue; y el programa del concierto Live, autografiado por artistas como Queen, Paul McCartney, George Michael, David Bowie, Elton John y más, que participaron en este evento destinado a recaudar fondos para combatir la hambruna en África; entre muchos otros objetos.

Propstore es una casa de subastas internacional, fundada en 1998, que se enfoca en el “arte de utilería”: objetos pertenecientes a los rodajes de diversas series y películas, aunque para esta ocasión, han decidido reunir las reliquias de personajes que han marcado un antes y un después en la industria musical.