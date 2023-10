La experiencia física del libro

Sandra Pulido fue directora de la Feria del Libro de Bogotá desde 2016 hasta 2022. Foto: Cortesía

Hablemos del surgimiento de Tinta, ¿qué es y cómo nació?

Tinta es un club del libro que hemos creado con mucha ilusión. Todos los meses entregamos una caja sorpresa en la puerta de la casa de cada uno de nuestros suscriptores, que empezamos a ver que están por todo el país. Es una nueva experiencia literaria que ideamos con mucho cuidado y que empieza con los curadores que nos recomiendan libros memorables. A partir de allí, buscamos a esas autoras y autores, los leemos o releemos, los compartimos internamente y encontramos el libro que creemos que será un buen descubrimiento para nuestros seguidores. Todo esto requiere un trabajo que pasa por coordinar con las agencias literarias, las editoriales, los diseñadores y correctores del equipo, para entregar a nuestros suscriptores ediciones únicas. Pero además, no solo se trata de nuestra pasión por el libro como objeto, sino que buscamos motivar la lectura, escuchar, conversar e intercambiar ideas con todas las personas que participen en los encuentros mensuales que tendremos. Este proyecto empezó como una idea de dos emprendedores brasileños, amantes de la lectura, que ya habían hecho algo similar en Brasil con mucho éxito, y decidieron abrir una iniciativa como esta, ahora en español y en Colombia. El mundo editorial necesita más canales de contacto que acerquen los libros a los lectores y Tinta quiere ser esa ruta innovadora.

¿Para quién está diseñado Tinta?

Para los amantes de la literatura, para quienes aprecian las ediciones exclusivas, para quienes quieren leer y no saben qué, para quienes quieren intercambiar ideas y opiniones sobre los libros y lo que les dejó la lectura. Y también para los que tienen viva esa capacidad de asombro y valoran las recomendaciones de los curadores. Pero sobre todo, Tinta propone que la lectura puede ser una experiencia que se comparte colectivamente.

¿De qué se compone la caja literaria Tinta?

Tinta es una invitación al encuentro físico con el libro, a rayar sus páginas, desmenuzar sus palabras y apropiarse de sus historias. Es un proyecto editorial diseñado con gran cuidado por los detalles, con un universo gráfico único y protagónico. La caja viene con un estuche donde se encuentra un libro en edición tapa dura, un separador de libros y una revista que profundiza en la obra y el autor. Además, incluye una conversación con el curador invitado del mes, que ahonda en su faceta como lector y que explica las razones de la selección del libro. La revista tiene una sección exclusiva de los lectores del club, que opinan sobre el libro seleccionado y comparten sus ideas con la comunidad. Por supuesto, habrá encuentros virtuales y/o presenciales todos los meses.

Los creadores de Tinta, Daniel Romero y Tomás Susin, ya tienen una experiencia previa con este proyecto en Brasil: ¿por qué eligieron Colombia?

Por el tamaño del mercado, porque tiene una industria editorial relevante y creciente, abierta a emprendimientos, tienen un mercado digital en desarrollo, es un país estratégico geográficamente para crecer, con una historia literaria muy interesante. Colombia tiene un ecosistema de librerías físicas que sigue creciendo, pero que aún no cubre a todo el país, tal como lo demuestra el último informe de la Cámara Colombiana del Libro. El comercio electrónico ha llegado como respuesta a esta demanda no atendida y de ahí que se haya desarrollado mucho en los últimos tres años, impulsado por la pandemia. En ese sentido, creemos que Tinta es una oportunidad para llegar con buenos libros y grandes historias a los lectores de todo el país, que no necesariamente tienen a un librero cerca que les puede recomendar el siguiente descubrimiento literario. Empezamos a comunicar la llegada de Tinta hace dos semanas y ya superamos nuestra meta interna de suscriptores del mes. Es una muestra de que no se equivocaron eligiendo a Colombia como el país ideal para lanzar Tinta.

Los libros son elegidos por los curadores de Tinta y llegan como sorpresa mensual a los suscriptores, ¿quiénes conforman este equipo?

No es un equipo creado formalmente. Invitamos a escritores a ser curadores para la recomendación de los libros y creemos que hace de Tinta un proyecto único. A cada uno le proponemos un tema, propio de su universo narrativo, y ellos nos responden con una lista de libros, por supuesto, no de su autoría, sino, esos libros que los han marcado en la vida, que han disfrutado en su intimidad y que han influido en los autores que son hoy.

Empezamos con Leonardo Padura, luego con Elena Poniatowska, Junot Díaz y Mariana Enríquez. Seleccionamos dos títulos finales de cada curador. Es decir, octubre y noviembre son recomendación de Padura, diciembre y enero de Poniatowska, y así. Procuramos que los libros no sean tan conocidos, no tengan una presencia fuerte en el mercado colombiano y sean grandes novelas escritas por grandes autores y autoras.

Soñamos con grandes nombres de la literatura para proponernos lecturas porque qué mejor que sean ellos quienes nos compartan pedacitos de su biblioteca personal.

En la entrevista que contiene la revista Tinta, Leonardo Padura (el curador de este mes) contó que no fue un niño lector, que fue en su adolescencia cuando se encontró con los libros: es refrescante saber que este camino no tiene que comenzarse desde la infancia. Que los adultos que quieran comenzarlo, pueden hacerlo sin tanto reparo…

Sí, nunca es tarde para acercarse a los libros. Justamente es una de las motivaciones principales que tenemos en Tinta. Llevar los libros y la literatura a las personas. No hacerlas sentir que han tenido que leer uno u otro título para poder disfrutar de los que enviamos. Muchas veces esa idea de superioridad intelectual, desde la que se aborda en algunos casos la literatura, hace que miles de personas se alejen de los libros y de la lectura. Aquí queremos que todos se sientan bienvenidos, lean y expresen sus pensamientos con total libertad. No sabemos con exactitud en qué momento ni con qué libro los lectores quedan cautivados para siempre, pero tenemos algunas instituciones, por supuesto. Por eso, quienes trabajamos en el mundo editorial estamos siempre intentando sembrar esas semillas con libros que puedan ser memorables.

Dicen que uno de los atractivos de Tinta es que en su caja también se incluye la experiencia del curador del libro como lector… Hablemos de la importancia de los referentes de la literatura y su experiencia alrededor de los libros, no solo como autores.

Como diría Katherine Paterson, autora norteamericana, “para ser un buen escritor hay que ser un buen lector”. Por ejemplo, Leonardo Padura nos confesó que tuvo dos grandes escuelas de lectura que le han servido como escritor: la literatura norteamericana del s. XX y la literatura latinoamericana de la segunda mitad del s. XX hacia acá, los años previos al boom y los años del boom. En la literatura norteamericana encontró la gran capacidad que tienen los novelistas para contar historias y nos citó a Ernest Hemingway, John Dos Passos, William Faulkner, Carson McCullers, después a J. D. Salinger, hasta llegar a Jonathan Franzen o a Paul Auster. Y de la literatura en lengua española, especialmente latinoamericana, destacó esa manera de escribir con una altísima capacidad estética. Mencionó a Alejo Carpentier, Guillermo Cabrera Infante, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Fernando del Paso, Juan Rulfo… Cuando leemos a Padura, también leemos pedazos de todos ellos.

Por qué la experiencia física como la que ofrece Tinta es valiosa a la hora de hablar del ejercicio lector. Y se lo pregunto por el ritmo en el que ahora vivimos, por la “pausa” que ofrece la caja…

Vivimos en un mundo agitado y Tinta es una invitación a disminuir la velocidad, a desconectarse de las pantallas y abrir las páginas de los libros, a conversar sobre los temas de la lectura que se reflejan en la vida cotidiana propia o de los otros gracias a las vivencias de los personajes.

La lectura es un bien social, es un deleite, una forma de edificar el pensamiento y de vivir en sociedad; es una conversación incesante, la posibilidad de imaginar otros mundos, de adquirir conocimiento, de alimentar el espíritu, de promover la empatía, de crear significados y por eso creemos que es tan necesaria.

Para quienes creemos en el poder de la cultura, de las palabras y, en este caso, de los libros, sabemos que la lectura es una de las pocas formas en las que podemos fortalecer la vida en comunidad, porque a través del lenguaje construimos nuestra identidad y nuestra memoria, y aquí la literatura juega un papel clave en reproducir nuestra cultura, lo que somos y los nuevos relatos sobre lo que queremos y podemos ser como sociedad.

Hay tres planes a los que se pueden suscribir las personas, ¿cuáles son y en qué consisten?

En el plan mensual sin fidelidad, los suscriptores pagan y reciben mes a mes su caja literaria por $99.000 y pueden pausarla o cancelarla en cualquier momento. En el plan anual, aseguran las 12 ediciones exclusivas de Tinta y pagan mes a mes con tarjeta de crédito $89.000 lo cual genera un ahorro de $120.000 al año. Y en el plan anual con pago único, aseguran las 12 cajas literarias exclusivas de Tinta por $948.000 y el mes sale a $79.000 con lo cual, se obtiene un ahorro de $192.000 al año.

Ser parte de Tinta en cualquiera de los planes, les permitirá ser parte de una nueva comunidad de lectores, que se encuentra mes a mes a intercambiar ideas y opiniones sobre las lecturas, pero también encontrarán otras actividades para disfrutar. Creemos en las alianzas para promover la cultura en el país.