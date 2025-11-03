Colapso de la Torre dei Conti en Roma deja una persona atrapada

Caída de escombros tras el derrumbe de una sección de la Torre dei Conti, cerca del Foro Imperial en Roma, Italia, el 3 de noviembre de 2025. Foto: EFE - MAURIZIO BRAMBATTI

Una persona continúa atrapada tras el derrumbe parcial de la Torre dei Conti, en el centro de Roma. Los equipos de emergencia trabajan desde la mañana de este lunes en su rescate, según informó el delegado del Gobierno en la capital italiana, Lamberto Giannini.

“En estos momentos nos estamos esforzando para tratar de salvarlo. Es nuestra prioridad, pero se trata de una operación compleja”, declaró Giannini ante los medios, al confirmar que la persona “da señales de vida”. Añadió que las labores de rescate serán “largas”, debido al “altísimo riesgo de caída” que aún presenta la estructura.

“Lo intentaremos con todas nuestras fuerzas porque la prioridad absoluta es salvar esta vida humana”, subrayó el delegado.

El derrumbe ocurrió mientras se realizaban trabajos de restauración en el histórico edificio, lo que obligó a los bomberos a desplegar un amplio operativo. Cinco operarios fueron rescatados inicialmente, uno de ellos en estado grave.

El primer colapso se produjo hacia las 11:20 hora local (10:20, tiempo medio de Greenwich), dejando a cinco trabajadores atrapados. Uno fue trasladado a un hospital con heridas graves, mientras que otros tres fueron auxiliados tras quedar bloqueados en los andamios que rodeaban la torre.

Alrededor de una hora y media después, se registró un segundo derrumbe, cuando los bomberos intentaban rescatar al quinto operario, que sigue atrapado. Ningún miembro de los equipos de emergencia resultó herido en ese momento.

Hasta el lugar se desplazaron tres equipos de bomberos, apoyados por dos escaleras mecánicas y unidades especializadas en estructuras inestables.

La Torre dei Conti, situada cerca del Foro Imperial, es una de las construcciones medievales más representativas de Roma. Actualmente reducida a un tercio de su altura original, fue edificada sobre los restos del Templo de la Paz y ampliada en 1203 por el papa Inocencio III para su familia, los Condes de Segni. En su momento alcanzaba entre 50 y 60 metros de altura, pero los terremotos de los siglos XIV al XVII redujeron su tamaño y afectaron su estabilidad.

El edificio había permanecido sin uso ni mantenimiento desde 2006, lo que motivó al Ayuntamiento de Roma y a la Superintendencia a iniciar un proyecto de recuperación estructural. Según la información del Consistorio, las obras estaban destinadas a garantizar “la seguridad y la salvaguardia de la torre y de su parte subterránea”.