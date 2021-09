Unos escritores a los que este domingo ha querido homenajear Guillermo Busutil, Premio Nacional de Periodismo Cultural 2021, en el mensaje que ha pronunciado en el denominado “micro de la feria”, un espacio en el que cada día se escuchan por megafonía las palabras en directo pronunciadas durante un minuto por un escritor, librero o periodista.

“He querido hacer un homenaje a los escritores colombianos que han sido excluidos de la feria, porque la literatura es una palabra en la que no cabe el término exclusión ni la censura”, ha indicado Busutil, que también ha recordado con sus palabras al escritor nicaragüense Sergio Ramírez tras la orden de detención dictada contra él por la Fiscalía de su país.

Una polémica que surgió después de que el Gobierno de Colombia no invitara a la mayoría de sus escritores más representativos, como Laura Restrepo, Piedad Bonnett, Héctor Abad Faciolince, Juan Gabriel Vásquez y Pablo Montoya o Pilar Quintana, y a la que hizo referencia la vicepresidenta y canciller del país, Marta Lucía Ramírez, en la inauguración el pasado viernes: “La crítica de los escritores e intelectuales es necesaria”.

Ramírez sostuvo que no había ninguna naturaleza política, sino que “se consideró que ellos ya no necesitaban presentación en sociedad, porque los conocen ya suficientemente y no necesitan presentación en sociedad”.

Le sugerimos leer: Escritores y periodistas firman carta de apoyo al escritor Sergio Ramírez

Unos autores que, según han explicado este domingo a Efe en la caseta de Penguin Random House, que publica a varios de ellos y de los que hay una destacada selección, han aumentado sus ventas estos días en la feria.

Son parte de las 4.500 obras de autores colombianos que, según la canciller, están presentes en la feria.

Entre ellas, las del poeta colombiano Darío Jaramillo, habitual en la feria y que ha pronunciado la conferencia inaugural de esta 80 edición. Según ha indicado este autor a Efe, el libro ha salido más fuerte de la pandemia: “La gente ha descubierto que es una buena compañía y que no hay que tener demasiado para leer un libro. Para muchas personas ha sido un hallazgo y conozco por lo menos dos personas a las que me consta que les pasó eso: el libro les conquistó con la peste”.

Sobre la polémica, ha explicado que esta edición es la primera vez en quince años en la que ha sido invitado por el Gobierno colombiano: “Y nunca me sentí discriminado. Lo que pasa es que no hay cama para tanta gente. Si están ausentes, es que no quisieron venir, por nada más”.

“Política y literatura por definición van juntas, pero cada uno lo enfoca como quiere”, ha agregado.

Este domingo la biodiversidad ha sido uno de los asuntos tratados en este pabellón de Colombia, con la bióloga Briggite Baptiste, rectora de la Universidad EAN de Bogotá y exdirectora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, que ha recalcado la importancia de la literatura y la divulgación sobre cambio climático y biodiversidad.

Para Baptiste, las actuaciones institucionales son más bien retórica: “Todavía no hemos superado el nivel del compromiso simbólico, aunque tal vez con el cambio climático estamos llegando ya a acuerdos, que a ver si empiezan a surtir efecto. Y es indispensable que lo hagan, porque, si no, estamos fritos textualmente”. Pero en asuntos de biodiversidad aún hay mucho atraso, ha sostenido.

Le puede interesar: Aquí vive Jaime Jaramillo Escobar

Respecto a la ausencia de algunos escritores colombianos, ha considerado que “es muy difícil darle gusto a todo el mundo, cuando hay recursos limitados y cuando tras la pandemia ha costado tanto trabajo volver a reactivar ciertas cosas. Imagino que faltan muchísimos nombres y ojalá hubieran podido venir todos”.

A las actividades del pabellón de Colombia se sumarán en los próximos días la representación del Carnaval de Barranquilla, que, además de llegar a la feria, tiene previsto recorrer algunas calles de Madrid, así como la visita del presidente del país, Iván Duque, la próxima semana.